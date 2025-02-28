Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение

Представители России на переговорах с американской стороной в Стамбуле, которые прошли 27 февраля, предложили восстановить прямое авиасообщение между странами. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Американской стороне предложено рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения», — заявили в МИД.

Согласно сообщению МИД, на встрече «предметно» обсудили «пути преодоления многочисленных „раздражителей“, доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций». В ходе переговоров были согласованы «совместные шаги по обеспечению беспрепятственного финансирования деятельности дипмиссий России и США на взаимной основе и созданию надлежащих условий для выполнения дипломатами служебных обязанностей».

«Затрагивались также вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения российской стороне шести объектов недвижимости, незаконно изъятых в период 2016-2018 годах. Особо подчеркнута востребованность практических результатов, призванных создать условия для оздоровления двусторонних отношений в интересах народов наших стран», — сообщили в российском ведомстве.

Российско-американская встреча 27 февраля, как сообщалось, была посвящена вопросам работы дипломатических миссий. О ее итогах ранее отчитался Госдеп США. В комментарии ведомства говорилось, что «в ходе конструктивных обсуждений обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации деятельности двусторонних диппредставительств». США «выразили обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и контрактным сервисам, а также необходимости обеспечения стабильной численности персонала в посольстве США в Москве».

Американскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов Соната Коултер, российскую — директор Североатлантического департамента МИД Александр Дарчиев.

В начале марта 2022 года, вскоре после полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, США закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Указ тогдашнего президента США Джо Байдена касался пассажирских, грузовых и чартерных рейсов.