Президент США Дональд Трамп отказался от своего заявления, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выбора». Об этом он сказал в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, написал журналист Bloomberg Алекс Викхэм в соцсети X 27 февраля.

«Я это сказал? Не могу поверить, что я это сказал», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, по-прежнему ли он считает Зеленского диктатором.

Чуть больше недели назад, 19 февраля, Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social пост, в котором раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и назвал его «диктатором без выбора». Когда через несколько дней президента США спросили, может ли он назвать «диктатором» Владимира Путина, Трамп ответил: «Я не употребляю это слово легкомысленно».

Украина и США последние недели вели переговоры о соглашении по полезным ископаемым. О том, что стороны договорились заключить рамочное соглашение, стало известно 25 февраля. Ожидается, что Трамп и Зеленский подпишут соглашение в Вашингтоне 28 февраля.

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