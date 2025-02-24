«Я не использую это слово легкомысленно». Трамп отказался назвать Путина «диктатором»

Президент США Дональд Трамп отказался назвать президента России Владимира Путина «диктатором» во время выступления в Белом доме 24 февраля.

Один из журналистов спросил, может ли Трамп назвать Путина «диктатором», как он недавно назвал президента Украины Владимира Зеленского.

«Я не употребляю это слово легкомысленно. Я думаю, мы посмотрим, как все это будет работать. Давайте посмотрим, что произойдет. Я думаю, что у нас есть шанс на действительно хорошее урегулирование между различными странами», — сказал в ответ Трамп.

Дональд Трамп 19 февраля назвал Владимира Зеленского «диктатором без выбора» из-за того, что в Украине не проводят выборы президента. Зеленский в ответ сообщил, что не обижается на Трампа из-за его слов.

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