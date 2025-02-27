Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп 19 февраля опубликовал пост в соцсети Truth, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского диктатором. Кроме того, он то ли использовал неудачную формулировку, то ли сознательно намекнул на то, что Зеленский несет ответственность за начало российско-украинской войны.

Умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, в которой невозможно победить, которая не должна была начаться и которую он никогда не сможет завершить без США и Трампа […]. Диктатору Зеленскому лучше действовать быстро, а то у него страны не останется. Тем временем мы успешно ведем переговоры с Россией об окончании войны […], а Зеленский, вероятно, не хочет лишиться кормушки.

Спустя несколько дней после публикации этого поста Трамп отказался называть диктатором президента России Владимира Путина, пояснив: «Я не употребляю это слово легкомысленно».

Возможно, Трамп имел в виду, что, раз уж начался переговорный процесс между США и Россией, не стоит раздражать Путина. Возможно, он и впрямь считает власть Зеленского диктатурой, а власть Путина — чем-то другим. Как бы то ни было, многие соратники Трампа по Республиканской партии оказались в неловком положении: за прошедшие три года они не по разу и не по два называли Путина и диктатором, и преступником, и убийцей — а теперь оказалось, что это противоречит позиции их лидера.

Американский журнал The Atlantic провел эксперимент. Всем сенаторам и конгрессменам от Республиканской партии (это в общей сложности 271 человек) разослали одни и те же два вопроса: «Россия напала на Украину? Путин — диктатор?»

Подавляющее большинство законодателей не ответили на запрос журналистов или отказались от комментариев. Из 19 ответов, полученных The Atlantic, 12 — более или менее однозначное «да» по обоим пунктам. Однозначных «нет» — ни одного.

Семеро законодателей не стали отвечать на вопросы прямо — и это оказались, пожалуй, самые интересные реакции. Их общий смысл сводится к тому, что сейчас не время обсуждать, кто виноват в войне и кто тут диктатор. Например, представитель сенатора Джони Эрнст от Айовы вместо прямых ответов на два вопроса The Atlantic заявил: «Как все американцы, Эрнст хочет, чтобы закончилась несправедливая путинская война, которая стоила слишком многих жизней».

Представитель сенатора от Алабамы Томми Табервилла вместо ответа отправил журналистам ссылку на интервью сенатора от 25 февраля. В нем Табервилл, реагируя на замечание своего коллеги-демократа, что Трамп «идеологически ближе Путину и другим автократам», заявил: «Мы ничего не можем сделать для Украины. Мы пытались помочь людям там. Мы много-много лет обеспечивали безопасность всей Европы. Президент Трамп — не апологет Путина. Он просто хочет закончить войну, чтобы люди смогли вернуться домой и восстановить свои страны. Владимир Путин не собирается идти на запад. Он и Украину-то не смог захватить. Как ему идти на запад?»

Самой показательной стала реакция пресс-службы Майка Джонсона, спикера Палаты представителей США. Вместо ответа она отправила The Atlantic ссылку на выступление Джонсона на брифинге руководства республиканской фракции в конгрессе 25 февраля. В ходе этого брифинга спикер ответил на вопрос о начавшемся переговорном процессе по Украине. Суть ответа сводилась к тому, что Трамп, как и «все в мире», хочет мира — и он «единственный человек на планете», кто способен его добиться. Ни про ответственность за войну, ни про диктатуру Джонсон не сказал ни слова.

«Медуза»