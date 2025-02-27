Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Харьковской области

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синугубов сообщил, что Вооруженные силы РФ вечером 27 февраля «нанесли массированный удар по энергосистеме» региона. Он не привел подробностей о том, какие объекты попали под удар.

«Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме над защитой. Все профильные службы задействованы в ликвидации последствий», — сообщил Синегубов.

Ранее вечером 27 февраля Синегубов рассказал, что Харьков и область атаковали по меньшей мере 12 российских беспилотников. По его словам, в Харьковском районе ранены два человека, в Балаклее — один.