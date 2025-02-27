Визит президента Украины Владимира Зеленского в США, запланированный на 28 февраля, мог быть отменен, если бы не вмешался президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает французский телеканал BFM TV со ссылкой на дипломатический источник.

По данным телеканала, 26 февраля Киев получил сообщение от Белого дома, в котором ему рекомендовали отказаться от поездки в США. После этого Зеленский позвонил Макрону, который, в свою очередь, связался с президентом США Дональдом Трампом и попросил его не отменять встречу.

В итоге Трамп согласился и через несколько часов публично объявил, что примет Зеленского в Белом доме.

Ожидается, что в ходе визита Зеленского будет подписано соглашение об использовании украинских природных ресурсов.

Зеленский днем 26 февраля заявил, что рамочные договоренности между Киевом и Вашингтоном уже достигнуты. Вскоре госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не может это подтвердить. Тогда же агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что в Вашингтоне сомневаются, нужен ли визит Зеленского.

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