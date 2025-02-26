Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что между Киевом и Вашингтоном достигнуто «рамочное соглашение» по природным ресурсам. Об этом он сказал на пресс-конференции 26 февраля.

По его словам, главные вопросы, которые он поднимал на переговорах с американской стороной, в тексте соглашения отражены должным образом.

«Главное для меня было, что мы не являемся должниками, в соглашении нет ни 500 миллиардов долга, ни 350, ни 100. Это было бы несправедливо по отношению к нам», — сказал Зеленский (цитата по «РБК-Украина»).

Он также рассказал, что в соглашении не прописаны гарантии безопасности в том виде, в котором их хотела бы видеть Украина, но они там упоминаются.

«Там нет всех гарантий безопасности, которые хотела видеть Украина, но я хотел, чтобы там о гарантиях было хотя бы предложение, и оно в рамочном соглашении есть, пункт 10, кажется», — сообщил украинский президент (цитата по «Суспiльне»).

Накануне СМИ сообщили, что представители Украины согласовали с администрацией президента США Дональда Трампа условия соглашения по природным ресурсам. По информации Financial Times, Киев согласился подписать соглашение о совместной разработке украинских минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того как Вашингтон отказался от требования, что США получат 500 миллиардов долларов потенциального дохода от эксплуатации природных ресурсов. Окончательный вариант соглашения от 24 февраля предусматривает, что будет создан фонд, куда Украина станет отчислять 50% будущих доходов от добычи полезных ископаемых, а также нефти и газа. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине.

Текст соглашения опубликовала «Украинская правда». В нем есть упоминание о гарантиях безопасности: «Правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира. Участники будут пытаться определить необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций».

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