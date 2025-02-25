Киев и Вашингтон, по данным СМИ, согласовали условия сделки по природным ресурсам

Представители Украины согласовали с администрацией президента США Дональда Трампа условия соглашения по природным ресурсам, сообщила 25 февраля газета Financial Times, ссылаясь на источники. Об этом же сообщили источники агентств AFP, Bloomberg, Reuters и украинского издания «Экономическая правда».

Украинские чиновники рассказали FT, что Киев согласился подписать соглашение о совместной разработке украинских минеральных ресурсов, включая нефть и газ, после того как Вашингтон отказался от требования, что США получат 500 миллиардов долларов потенциального дохода от эксплуатации природных ресурсов.

Окончательный вариант соглашения от 24 февраля, который оказался в распоряжение FT, предусматривает, что будет создан фонд, куда Украина станет отчислять 50 процентов будущих доходов от добычи полезных ископаемых, а также нефти и газа. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине.

Как указывает издание, деятельность фонда не станет распространяться на ресурсы, которые уже поступают в государственную казну Украины, то есть он не затронет деятельность «Нафтогаза» и «Укрнафты», крупнейших украинских производителей газа и нефти.

При этом в соглашении нет каких-либо упоминаний о гарантиях безопасности со стороны США, на которых изначально настаивал Киев. Американские чиновники заявили, что экономические связи Украины и США «обеспечат фактический щит безопасности», пишет Bloomberg.

Как сообщила «Экономическая правда», в утвержденном тексте соглашения говорится, что Украина и США будут совместно управлять фондом, однако Соединенные Штаты будут иметь полномочия по принятию решений в рамках американского законодательства.

Совместная собственность Украины и США над фондом будет высчитываться согласно тому, какие взносы осуществили страны. Взносы будут реинвестировать минимум раз в год в украинскую экономику, пишет «Экономическая правда». По ее данным, США и Украина не смогут продавать или передавать доли в фонде без предварительного согласия другой стороны.

Собеседники Financial Times в Украине добавили, что достигнутая сделка — это лишь «рамочное соглашение» и что никакие доходы не перейдут в другие руки, пока не будет создан фонд. Такие вопросы, как размер доли США в фонде и условия сделок «совместного владения», должны быть урегулированы в последующих соглашениях.

Украинские чиновники сообщили FT, что сделку одобрили министры юстиции, экономики и иностранных дел. Агентство Bloomberg пишет, что 26 февраля кабинет министров Украины планирует рекомендовать подписать соглашение. Документ также должна одобрить Верховная Рада.

По словам источников FT, в ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский отправится в Белый дом на церемонию подписания соглашения с Трампом. «Экономическая правда» указывает, что документ должны подписать министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и госсекретарь США Марко Рубио. По данным AFP, соглашение могут подписать в Вашингтоне 28 февраля.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила на брифинге 25 февраля, что за последние 24 часа у Вашингтона не было новой информации по вопросу соглашения по природным ресурсам, пишет «Интерфакс». Левитт уверена, что Киев подпишет соглашение. «Эту сделку подписать необходимо. Президент Трамп ожидает, что президент Зеленский подпишет соглашение», — заявила она в ходе брифинга.

Президент Украины Владимир Зеленский включил предложение по полезным ископаемым в «план победы», представленный в сентябре 2024 года. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает получить от Украины полезные ископаемые на 500 миллиардов долларов в обмен на оказанную американскую помощь.

Во время переговоров двух стран Вашингтон представил несколько вариантов соглашения по полезным ископаемым. В одном из них говорилось, что США получат 100% доли в совместном фонде, который создадут в рамках сделки. Украина посчитала это требование неприемлемым, его исключили из окончательного варианта соглашения.

Дональд Трамп заявил 24 февраля, что в ближайшие две недели намерен встретиться в Вашингтоне с Владимиром Зеленским, чтобы подписать соглашение по природным ресурсам.

как шли переговоры

«Это не переговоры, а вымогательство» США предложили Украине три варианта сделки по природным ресурсам. Последний — «катастрофический», пишет The Economist

как шли переговоры

«Это не переговоры, а вымогательство» США предложили Украине три варианта сделки по природным ресурсам. Последний — «катастрофический», пишет The Economist