«Интерфакс-Украина»: самолет Зеленского приземлился на авиабазе Эндрюс в США

Самолет, на котором путешествует президент Украины Владимир Зеленский, прибыл в США. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов FlightAware. Рейс UKN1109 государственного авиапредприятия «Украина», следовавший из ирландского аэропорта Шеннон, совершил посадку в 18:00 по местному времени на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

Официально о прибытии Зеленского в США на момент выхода заметки не сообщалось. Сервис Flightradar24 выдает данные лишь о приземлении на авиабазе Эндрюс британского правительственного самолета. На нем, вероятно, прибыл в США премьер-министр Великобритании Кир Стармер. При этом у Flightradar24 нет информации и о вылете самолета Зеленского из аэропорта Шеннона, где президент Украины делал остановку на пути в США и встречался с главой правительства Ирландии Михаэлем Мартином.

Ожидается, что в ходе визита Владимира Зеленского в США будет подписано соглашение об использовании украинских природных ресурсов.

Подробнее о соглашении

Зеленский и Трамп, похоже, все-таки нашли компромисс по договору о природных ресурсах Украины. Каких условий удалось добиться Киеву? И чем, кроме редкоземельных металлов, придется поделиться? 10 карточек