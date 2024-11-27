«Без Трампа усадить россиян за стол переговоров не получится. Поэтому сидим ровно, держим Курск и ждем января» «Украинская правда» рассказала, как Зеленский и его команда готовятся к новому президентскому сроку Трампа

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Украинское посольство в США, МИД Украины, а также офис президента страны Владимира Зеленского пытаются наладить контакты с командой избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, говорится в статье «Украинской правды», посвященной усилиям украинских чиновников после американских выборов.

Офис Зеленского, утверждает издание, сумел «наладить определенную коммуникацию» с бывшим послом США в Германии Ричардом Гренеллом. Его называют одним из претендентов на пост госсекретаря в будущей администрации Трампа, а также кандидатом на должность спецпосланника по российско-украинской войне, которую планируют создать в команде избранного президента США. Контакты с Гренеллом после встречи Трампа и Зеленского в сентябре налаживает глава офиса президента Украины Андрей Ермак, говорится в статье.

Наладить отношения с командой Трампа украинским чиновникам мешают «взаимоисключающие сигналы», которые поступают от окружения избранного президента США. «Одни говорят, что Трамп до сих пор не простил, что Зеленский и Ермак не вписались в полную силу за него в 2020-м во время импичмента и он проиграл выборы. Но сам Трамп публично благодарил тогда наших за позицию. Другие передают, что никакой поддержки не будет, а Трамп говорит, что все будет ок, он нас не бросит. Такое впечатление, что они специально напускают неопределенности», — рассказал один из собеседников издания среди украинских чиновников.

Другие источники утверждают, что Трамп пока занят другими вопросами, среди которых Украина занимает одно из последних мест. «В Украине все как-то думают, что Трамп вот просыпается с мыслями о нас и засыпает с ними. Это иллюзии. Он сейчас на 90% занят поиском людей в свой кабинет. А потом те 10% времени, что остались, уходят на остальные вопросы: граница, миграция, аборты, Китай. И только потом где-то Украина», — сказал один из украинских дипломатов.

«Украинская правда» отмечает, что об этом свидетельствуют и сообщения СМИ о ситуации в окружении Трампа. После победы на выборах Трамп еще не выступал с серьезными заявлениями о завершении российско-украинской войны и не представил деталей какого-либо плана.

Один из украинских политиков «с контактами в штабе Трампа» заявил журналистам, что у избранного президента США «пока и нет никакого плана». По его словам, Трамп только сейчас получил доступ к секретным данным и документам, которые касаются войны. «И вся эта информация очень меняет взгляд на реальное положение дел. Поэтому если какой-то план и был, то его сейчас придется подстраивать под реальность. Но пока никакого конца света нет», — утверждает источник.

Другой собеседник «Украинской правды», близкий к команде Зеленского, сообщил, что окружение Трампа ждет от Украины какого-то «реалистичного» сценария окончания войны. «Сейчас Украине нет смысла давить на Трампа, потому что у него нет решения. И чем сильнее мы будем давить, тем быстрее можем нарваться на такое решение, которое нам вообще не понравится», — добавил один из украинских дипломатов.

Еще один дипломатический источник издания считает, что властям Украины нужно работать над сохранением проукраинского большинства в обеих палатах конгресса США. «Двухпартийность — наша мантра. <…> Надо дать нашим настоящим друзьям время донести до Трампа наш взгляд на ситуацию и попытаться привлечь его на украинскую сторону», — добавил собеседник журналистов.

Из слов источников издания, которые общались с представителями команды Трампа, следует, что влияние на избранного президента пытается оказать группа ультраконсервативных молодых политиков, претендующих на лидерство в так называемой среде MAGA (Make America Great Again). Издание причисляет к ним Дональда Трампа — младшего, а также главу Tesla и SpaceX Илона Маска, который регулярно комментирует российско-украинскую войну.

«Трамп будет все решать. Но Республиканская партия — это не только Трамп и точно не его „молодая команда“. Классических партийцев очень напрягают люди типа Маска, и не исключены конфликты. Особенно если учесть, что и в сенате, и в палате представителей у республиканцев очень шаткое большинство, важен каждый голос. А значит, Трамп должен будет слышать требования партии», — описал ситуацию в окружении избранного президента США источник в украинских дипломатических кругах. По словам другого собеседника, пока Трамп окончательно не сформировал команду, «друзья Украины» среди республиканцев «публично ведут себя очень сдержанно, чтобы просто не нарваться на хейт».

«Если поговорить с американцами, то пока вывод такой: начинаем с чистого листа. Наша главная задача сейчас — никуда не вляпаться и не давить излишне, — сказал один из собеседников „Украинской правды“ среди киевских чиновников. — Там у Трампа очень много людей, которые, скажем так, не наши друзья. Поэтому сейчас надо пройти зиму и дождаться инаугурации, а тогда уже предметно говорить».

«Мы с новой администрацией Трампа можем не нравиться друг другу, но сама Украина россиян за стол не посадит. У нас нечем их пугать и нечем на них так надавить, чтобы они должны были дать заднюю. Без Трампа здесь ничего не получится. Поэтому сидим ровно, держим Курск и ждем », — добавил источник в команде Зеленского.