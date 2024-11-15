Роберт Кеннеди — младший выступает на предвыборном митинге Дональда Трампа в Уоррене, штат Мичиган. 1 ноября 2024 года Chip Somodevilla / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что решил назначить Роберта Кеннеди — младшего главой здравоохранения и социальных служб США.

«Слишком долго американцы страдали от индустриального продовольственного комплекса и фармацевтических компаний, которые обманывали, вводили в заблуждение и дезинформировали в вопросах общественного здравоохранения», — говорится в заявлении Трампа, опубликованном в его аккаунте в соцсети X 14 ноября. Трамп считает, что Кеннеди «покончит с эпидемией хронических заболеваний и сделает Америку снова великой и здоровой».

Роберт Кеннеди — младший, комментируя решение Трампа, заявил, что будет бороться с «эпидемией хронических заболеваний», освобождать ведомства, подконтрольные министерству здравоохранения, от «удушающего облака» корпораций и искоренять коррупцию.

Назначение Кеннеди на пост должен утвердить сенат конгресса США, где большинство у Республиканской партии.

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Против выдвижения кандидатуры Кеннеди выступили представители Демократической партии, сообщает The Hill. «Нелепые взгляды Кеннеди на основные научные факты вызывают тревогу и должны беспокоить всех родителей, которые ждут, что школы и другие общественные места будут безопасны для их детей», — заявил сенатор от Орегона Рон Уайден.

Сенатор от штата Вашингтон Патти Мюррей, в свою очередь, назвала выбор Кеннеди «опасным». По ее словам, его утверждение на должность станет «катастрофой для здоровья миллионов семей». Мюррей назвала Кеннеди сторонником теорий заговоров, который «отбросит Америку назад в плане общественного здравоохранения, репродуктивных прав, исследований и инноваций».

Роберт Кеннеди — младший — племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. В октябре 2023 года он решил участвовать в выборах президента США как независимый кандидат, но в августе 2024-го приостановил свою предвыборную кампанию и поддержал Дональда Трампа.

Кеннеди — известный антипрививочник. Он утверждал, что ртутьсодержащее соединение тиомерсал, которое используют в вакцинах, приводит к расстройству аутистического спектра. В книге «Злодеи вакцин» 2016 года Кеннеди обвинял фармацевтические компании в том, что они скрывают опасность прививок. Кеннеди активно выступал против вакцинации от ковида и утверждал, что прививки от коронавируса привели более чем к полутора тысячам .

Как отмечает The Hill, Кеннеди говорил, что хочет отказаться от того, чтобы в питьевую воду в США добавляли фтор. Его позиция беспокоит чиновников от здравоохранения, которые считают, что добавление фтора помогает снизить риск возникновения кариеса.

В последнюю неделю Дональд Трамп активно подбирает кандидатов на должности в своей новой администрации. Ранее он предложил назначить директором Национальной разведки США бывшую конгрессвумен Талси Габбард, которая занимает проросийскую позицию, генеральным прокурором — республиканца Мэтта Гетца, против которого вели расследование о связях с 17-летней девушкой, а главой Пентагона — эксперта телеканала Fox Пита Хегсета.

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