Мэтт Гетц и Талси Габбард Julia Beverly / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает подбирать кандидатов на должности в свою будущую администрацию. Директором Национальной разведки США он предложил назначить Талси Габбард — бывшего члена Палаты представителей от демократов, перешедшую в Республиканскую партию и критикующую США за участие в войнах. На пост генерального прокурора и главы Минюста Трамп выдвинул республиканца Мэтта Гетца — своего активного сторонника, против которого вели расследование о связях с 17-летней девушкой. «Медуза» рассказывает, что известно об этих назначениях.

Кто может стать генпрокурором США

13 ноября Трамп выдвинул кандидатуру 42-летнего члена Палаты представителей от Республиканской партии Мэтта Гетца на пост генерального прокуратура и главы Минюста США. По мнению избранного президента, Гетц защитит американские границы, «уничтожит преступные группировки и восстановит подорванную веру американцев в министерство юстиции».

На прошлой неделе Гетц провел несколько дней в Мар-а-Лаго — резиденции Трампа во Флориде, сообщил CNN со ссылкой на источники. В среду он вылетел в Вашингтон вместе с Трампом. Вскоре после объявления Трампа Гетц заявил, что для него станет честью занять должность генпрокурора. Телеканал отмечает, что Гетц имеет относительно небольшой опыт работы в качестве практикующего юриста — особенно по сравнению с другими генпрокурорами, занимавшими эту должность в последние годы. Большую часть своей карьеры он посвятил политике.

«Роль генерального прокурора будет иметь решающее значение для Трампа во время его второго срока и поможет провести в жизнь политику избранного президента в области иммиграции, репродуктивного здоровья и политического возмездия, которое он обещал в ходе предвыборной кампании», — пишет CNN.

Гетц неоднократно обвинял Минюст США в том, что при Джо Байдене ведомство использовали в качестве инструмента, направленного против консервативных сил, в том числе Дональда Трампа. Он также критиковал ФБР, которое, по его мнению, выходит «далеко за рамки» того, что закон разрешает в сфере слежки. Он призывал ограничить полномочия спецслужбы. «Мы либо вернем правительство на нашу сторону, либо прекратим финансирование и избавимся от ФБР, Центра по контролю заболеваний (CDC), Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатки (ATF), Минюста и всех до единого, кто им подчиняется», — говорил Гетц на одном из мероприятий в 2023 году.

Будущий генпрокурор также критиковал уголовное преследование Трампа и участников штурма Капитолия. Он, в частности, приветствовал прекращение дела против избранного президента о хранении секретных документов.

Гетц выступает против дальнейшей поддержки Украины со стороны США. В феврале 2023 года он был среди 11 республиканцев в Палате представителей, которые выпустили резолюцию, призывающую к прекращению военной и финансовой помощи Украине.

В 2021 году Минюст США начал расследование в отношении Гетца о торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Конгрессмена подозревали в том, что он имел сексуальные отношения с 17-летней девушкой и платил ей за поездки с ним. Он отрицал эти обвинения. В феврале 2023 года года Минюст завершил расследование и не стал выдвигать обвинений в отношении Гетца. По информации The Washington Post, сторона обвинения посчитала сомнительными показания двух основных свидетелей по делу.

Расследование в отношении Гетца также ведет комитет по этике Палаты представителей. Его подозревают в домогательствах и употреблении наркотиков, а также в том, что он, предположительно, «принимал неподобающие подарки, предоставлял услуги лицам, с которыми у него были личные отношения, а также пытался воспрепятствовать расследованию против себя». Эти обвинения Гетц неоднократно отрицал. 13 ноября спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил, что Гетц подал в отставку с поста члена конгресса, так как готовится к процессу утверждения на пост генпрокурора. CNN отмечает, что расследование в отношении Гетца будет прекращено, так как у комитета Палаты представителей есть полномочия вести проверки только в отношении членов конгресса.

Высокопоставленный представитель Республиканской партии в конгрессе в разговоре с Politico назвал «ударом» выбор Гетца в качестве генерального прокурора. В ближайшем окружении Трампа далеко не все были в восторге от его выбора, отмечает издание со ссылкой на источник. Сенатор-республиканец Линдси Грэм на просьбу прокомментировать выдвижение Гетца на пост генпрокурора ответил: «Мне нужно подумать над этим».

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Кто может стать директором Национальной разведки США

43-летняя Талси Габбард — отставной офицер американской армии, в том числе она служила в Ираке. В заявлении о назначении Габбард директором Национальной разведки США Трамп отметил, что она привнесет «бесстрашный дух» в разведывательные службы и обеспечит «мир с помощью силы».

Политическую карьеру она начала в 21 год, когда избралась в палату представителей штата Гавайи, напоминает Associated Press. С 2013 по 2021 год была членом Палаты представителей конгресса США от Демократической партии. В 2016 году она поддержала на президентских выборах сенатора Берни Сандерса, а в 2020 году уже сама участвовала в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от демократов (но сняла свою кандидатуру и поддержала Джо Байдена).

В той президентской кампании она активно выступала против иностранных военных кампаний США. Она утверждала, что войны США на Ближнем Востоке дестабилизировали регион, сделали сами США менее безопасными и стоили тысяч жизней американцев, пишет AP. Габбард обвиняла Демократическую партию в том, что та не выступала против войн. В 2017 году она ездила в Сирию и встречалась с президентом страны Башаром Асадом. Тогда она говорила, что «готова встретиться с кем угодно, если есть шанс, что это поможет положить конец этой войне».

В 2022 году Габбард покинула Демократическую партию. Она заявила, что в партии доминирует «элитарная группа поджигателей войн». После этого Габбард поучаствовала в предвыборной кампании нескольких республиканцев, стала корреспонденткой поддерживающего республиканцев канала Fox News, а в 2024 году вступила в Республиканскую партию и поддержала Трампа. The New York Times и AP называют Габбард «звездой» среди сторонников избранного президента.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Габбард написала в соцсети X: «Этой войны и страданий можно было бы легко избежать, если бы администрация Байдена и НАТО просто признали законные опасения России по поводу вступления Украины в НАТО, что означало бы присутствие войск США и НАТО прямо на границе с Россией».

В марте 2022 года она записала видео, в котором заявила, что в Украине есть финансируемые США лаборатории по разработке биологического оружия. В ответ на видео сенатор-республиканец Митт Ромни заявил, что она «повторяет лживую российскую пропаганду», напоминает The New York Times.

«Ее выдвижение является еще одним признаком того, что Трамп намерен предоставить руководящие посты в сфере внешней политики своим сторонникам, которые очень скептически относятся к эффективности военного вмешательства США за рубежом», — отмечает NYT. Associated Press подчеркивает, что в отличие от предыдущих директоров Национальной разведки Габбард ранее не занимала высоких государственных должностей. Теперь она (в случае утверждения ее кандидатуры) вместе с руководителем ЦРУ станет главным советником Трампа по разведке. Габбард будет курировать 18 разведывательных агентств и отвечать за подготовку ежедневного доклада президенту — письменной сводки разведывательных данных, которую собирают каждое утро.

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