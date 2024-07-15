Суд закрыл дело Трампа о хранении секретных документов. Судья сочла назначение прокурора по этому делу неконституционным

Обновлено. Дональд Трамп заявил, что отмена обвинительного заключения по «делу о беззаконии во Флориде» должно стать «лишь первым шагом, за которым вскоре последует отмена ВСЕЙ охоты на ведьм» (имея в виду остальные свои дела). «Министерство юстиции демократов координировало ВСЕ эти политические атаки, которые представляют собой заговор по вмешательству в выборы против политического оппонента Джо Байдена — меня», — написал Трамп в социальной сети Truth.

Суд во Флориде прекратил дело Дональда Трампа о незаконном хранении секретных документов, пишет ABC News со ссылкой на протоколы суда.

Судья Эйлин Кэннон постановила, что назначение Джека Смита по этому делу было неконституционным.

«Похоже, что растущая уверенность исполнительной власти в назначении „регулирующих“ специальных советников в последнее время следовала схеме с небольшим судебным контролем», — написала судья (цитата по CNN).

Джек Смит в ноябре 2022 года был назначен специальным независимым прокурором для расследования федеральных дел против Трампа. В его производстве, кроме этого, находится и дело о штурме Капитолия 6 января 2021 года, в котором Трампа обвиняют в заговоре против государства, заговоре «против прав», заговоре с целью помешать официальной процедуре а также попытке помешать официальной процедуре.

Однако, как отмечает CNN, ссылаясь на экспертов по правовым вопросам, дело о незаконном хранении секретных документов считалось самым «веским» из всех возбужденных в отношении Трампа дел.

В августе 2022 года сотрудники ФБР изъяли в поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде 11 ящиков секретных документов, которые он должен был сдать в Национальный архив, покидая должность президента, но не сделал этого. В обвинительном заключении говорилось, что коробки с документами хранились без должной охраны, а кроме того, некоторые документы Трамп сам показывал журналисту во время одного из своих интервью. Дональд Трамп не признал вину и заявил, что его преследуют по политическим мотивам.

Судебный процесс по этому делу должен был начаться 20 мая 2024 года, однако в начале мая судья Эйлин Кэннон (она была назначена на эту должность самим Трампом в период его президентства в 2020 году) отложила разбирательство на неопределенный срок. До этого судья Кэннон, рассматривая дело о секретных документах, принимала большое количество решений по ходатайствам сторон, и чаще соглашалась с защитой Трампа. Решение о прекращении дела судья вынесла в первый день Национального съезда Республиканской партии, на котором утверждается кандидат в президенты.

дело о хранении секретных документов

По новому уголовному делу Трампу всерьез грозит 30 лет тюрьмы Его обвиняют в том, что он хранил информацию о ядерной программе США в кладовке и хвастался гостям планом атаки на «неназванную страну»

дело о хранении секретных документов

По новому уголовному делу Трампу всерьез грозит 30 лет тюрьмы Его обвиняют в том, что он хранил информацию о ядерной программе США в кладовке и хвастался гостям планом атаки на «неназванную страну»