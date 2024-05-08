Суд во Флориде отложил начало процесса над Дональдом Трампом по делу о незаконном хранении секретных документов

Окружной судья США Эйлин Кэннон отложила на неопределенный срок начало судебного процесса над Дональдом Трампом по обвинению в незаконном удержании секретных документов после ухода с поста президента США, сообщает Reuters.

Ранее ожидалось, что процесс начнется 20 мая, но и обвинение, и защита признали, что заседание нужно отложить. Судья Эйлин Кэннон, назначенная Трампом на должность в 2020 году, назначила досудебные слушания на 22 июля, но не определила новую дату начала процесса.

Сотрудники ФБР в августе 2022 года при обыске в поместье Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде изъяли 11 ящиков секретных документов, которые он должен был сдать в Национальный архив, покидая должность президента, но не сделал этого. В обвинительном заключении говорилось, что коробки с документами хранились без должной охраны, а кроме того, некоторые документы Трамп сам показывал журналисту во время одного из своих интервью. Дональд Трамп не признал вину и заявил, что его преследуют по политическим мотивам.

Читайте также

Дональд Трамп — первый кандидат в президенты США, на которого завели уголовное дело. И не одно, а сразу четыре (Коротко) рассказываем, в чем его обвиняют — и как это влияет на его соперничество с Байденом

Читайте также

Дональд Трамп — первый кандидат в президенты США, на которого завели уголовное дело. И не одно, а сразу четыре (Коротко) рассказываем, в чем его обвиняют — и как это влияет на его соперничество с Байденом