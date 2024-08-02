Германия отпустила убийцу в обмен на освобождение своих граждан и российских политзаключенных. Это «триумф Путина». Он будет брать новых заложников Так пишут немецкие журналисты

Владимир Путин встречает сотрудника ФСБ Вадима Красикова, который прилетел в Москву в числе россиян, возвращенных в результате обмена заключенными между Россией и Западом. 1 августа 2024 года Михаил Воскресенский / РИА Новости / Спутник / Reuters / Scanpix / LETA

В Анкаре прошел обмен заключенными между Россией и странами Запада, среди которых главными участниками сделки стали США и Германия. Россия и Беларусь отпустили 16 человек — граждан США и Германии, а также российских политзаключенных. В ответ в Москву отправили россиян, осужденных на Западе за шпионаж, сотрудничество с российскими спецслужбами и киберпреступления. Наиболее сложной эта сделка стала для Германии, которой пришлось освободить профессионального киллера, сотрудника ФСБ , который отбывал пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира в центре Берлина. По прилету самолета с возвращенными россиянами в Москву Владимир Путин лично встретил их в аэропорту и обнял Красикова. Вот как обмен обсуждают в Германии.

Правительство Германии заявило, что решение выдать Красикова было нелегким. Родные убитого Зелимхана Хангошвили утверждают, что их мнения о сделке не спросили

В заявлении, опубликованном сразу после обмена, правительство ФРГ подчеркнуло, что решение о выдаче Красикова далось властям нелегко. «Интерес государства к исполнению приговора осужденного преступника был сопоставлен со свободой, благополучием и — в некоторых случаях — жизнью невинных людей, заключенных в России, тех, кто неправомерно подвергся политическому преследованию», — отметили в правительстве.

Позже тезис о непростом, но необходимом решении повторили несколько немецких политиков, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц. Он также отметил, что правоохранительные ведомства ФРГ и члены правящей коалиции согласились на сделку после тщательного обсуждения, а также сообщили о своем решении оппозиции.

Глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что обмен представлял для Берлина «очень деликатную дилемму» из-за освобождения Красикова, а решение о его выдаче «справедливо делает необходимой очень и очень обстоятельную дискуссию».

Министр юстиции Марко Бушман, который, по некоторым данным, сыграл решающую роль в сделке, заявил, что освобождение граждан Германии, США и российских политзаключенных было бы «невозможно без горьких уступок», «самой горькой» из которых он назвал освобождение Красикова. «Мы приняли это решение не легкомысленно. Мы действовали строго в рамках закона. В конце концов, для меня как министра юстиции решающим стал принцип: когда есть сомнения, должна преобладать свобода», — добавил он.

Родственники убитого Зелимхана Хангошвили заявили, что для них новость об освобождении Красикова стала «сокрушительной». «С одной стороны, мы рады, что чья-то жизнь спасена. В то же время мы очень разочарованы тем, что в мире, похоже, не существует закона, даже в странах, где закон называют высшей инстанцией», — говорится в их заявлении. Отдельно вдова бывшего чеченского полевого командира Манана (Раиса) Циатиева отметила, что немецкие власти не спрашивали мнения семьи Хангошвили по поводу обмена его убийцы. «То, что обмен произошел, показывает — мнение пострадавших властям Германии неважно», — сказала она.

Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что в Федеральной прокуратуре Германии были «разочарованы» решением властей выдать Красикова, которое вызвало «минимальное» понимание в ведомстве. Прокуратура сочла, что решение не учитывает мнения родственников убитого, а по отношению к Владимиру Путину проявлена «чрезмерная уступчивость».

Немецкая пресса назвала обмен «успехом с горьким послевкусием» и «триумфом» Путина

Der Spiegel в своей статье, посвященной обмену, называет сделку «успехом Запада» и «триумфом Путина». Издание отмечает, что возвращение корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича может помочь американским демократам заручиться поддержкой избирателей перед президентскими выборами, которые пройдут в ноябре. Власти Германии, по мнению журналистов, также должны быть удовлетворены — они спасли пятерых граждан страны от длительных сроков в российских колониях. Сделка также, возможно, спасет жизни важных представителей российской оппозиции, говорится в статье.

«Однако у этого успеха есть горькое послевкусие. То, что немецкое правительство было готово обменять государственного террориста и убийцу Красикова, — это триумф Владимира Путина. Красиков пробыл за решеткой лишь чуть менее пяти лет. Учитывая жестокость его преступления, это может побудить Москву к новым заказным убийствам в Европе», — пишет Der Spiegel.

За людей, освобожденных из российских тюрем, можно порадоваться, но цена, которую западные демократии, включая Германию, заплатили за освобождение своих граждан и российских политзаключенных, настолько высока, что радость не может длиться долго, считает колумнист Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер. По его словам, освобождение Красикова противоречит принципам справедливости и правосудия.

«Но эта сделка является фатальной ошибкой и с чисто политической точки зрения. Она нарушает первое правило работы с теми, кто берет заложников: никогда не выполняйте их требования. Тот, кто оказался восприимчив к шантажу, будет и дальше подвергаться шантажу, как со стороны того же шантажиста, так и со стороны других», — пишет Колер.

Он считает, что Путин продолжит брать новых заложников, чтобы использовать их для обменов. А после таких сделок никто не помешает ему избавиться от освобожденных им заключенных. «Кремлю не составит труда найти еще больше агентов, готовых убивать за него на Западе. Ведь теперь все знают, что Путин не бросит своих убийц, а сделает все возможное, чтобы вернуть их домой. И что Запад, включая Германию, ему в этом подыгрывает», — говорится в публикации Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Мнения авторов Die Zeit о сделке между Россией и Западом разделились. В одной статье произошедший обмен называют поворотным моментом, «свидетельствующим о безнадежном положении диссидентов в России». Авторы отмечают, что политические заключенные Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза были уверены, что выйдут из колонии раньше назначенных сроков, надеясь, что путинский режим на фоне войны в Украине и западных санкций рухнет.

Теперь эта надежда окончательно развеялась. Сейчас власть Путина выглядит более консолидированной. Война в Украине не сломила его режим. <…> Поэтому для противников Путина обмен пленными — это еще и своего рода конец их политической борьбы, которая уже давно угрожает не режиму, а лишь их собственным жизням.

В другой публикации Die Zeit согласие западных стран на обмен называют правильным «как с моральной точки зрения, так и с политической». «Прежде всего, этот обмен — акт гуманизма. В российских лагерях легко умереть, о чем мы знаем с момента трагической гибели самого известного российского оппозиционера Алексея Навального», — отмечает автор статьи, напоминая о Кара-Мурзы и смертном приговоре для немца Рико Кригера, который был вынесен в Беларуси.

Российские политики и активисты могут принести больше пользы, находясь на свободе, а не в заключении, пишет Die Zeit. Кроме того, эта сделка — сигнал для россиян, которые противостоят режиму Путина, о том, что мир о них не забывает.

В медиагруппе RND обмен сочли «грязной сделкой». «США и Германии не следует считать этот обмен успешным. Это скорее демонстрация силы России с Турцией в качестве послушного приспешника. Один маленький лучик надежды заключается в том, что демократический Запад все еще в состоянии достичь соглашения с Россией», — прокомментировала обмен главный редактор RND Ева Квадбек.

При этом она считает, что соглашение об обмене нельзя воспринимать как «предвестие» возможных переговоров о прекращении огня в Украине. По мнению журналистки, Россия была заинтересована лишь в том, чтобы освободить Красикова до выборов президента США, на которых может победить Дональд Трамп.