Власти Германии не сообщали семье убитого в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили о том, что сотрудник ФСБ , осужденный на пожизненный срок за его убийство, будет участвовать в обмене с Россией. Об этом изданию «Кавказ.Реалии» 2 августа сообщила вдова Хангошвили Манана (Раиса) Циатиева.

«У нас никто не спрашивал по поводу обмена. То, что он произошел, показывает — мнение пострадавших властям Германии неважно», — заявила она.

Циатиева добавила, что слухи об обмене Красикова появились еще во время судебного процесса над ним, тогда адвокаты назвали это маловероятным. После того, как Красикова осудили, адвокаты допустили, что его могут обменять, но лишь после того, как он отбудет значительную часть срока.

Адвокат Инга Шульц, представляющая интересы семьи Хангошвили, после обмена Красикова 1 августа передала немецким СМИ заявление родственников бывшего чеченского полевого командира. «Не прошло и пяти лет после убийства», а убийца, работавший «по заказу шефа Кремля Владимира Путина, снова на свободе», сказано в заявлении, которое цитирует Bild.

Освобождение Вадима Красикова стало «сокрушительной новостью для нас, родственников», говорится в заявлении. «С одной стороны, мы рады, что чья-то жизнь спасена. В то же время мы очень разочарованы тем, что в мире, похоже, не существует закона, даже в странах, где закон называют высшей инстанцией», — заявили родные Хангошвили.

Германия передала Вадима Красикова России в рамках масштабного обмена заключенными, проведенного 1 августа между РФ и странами Запада. Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщало, что в прокуратуре Германии «разочарованы» решением властей передать Красикова России. Газета Die Zeit написала, что одним из «ярых противников» обмена Красикова стала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая считала неправильным договариваться с Россией, которая «делает захват заложников инструментом внешней политики», и настаивала, что выдача Красикова, чьи действия признали «государственным терроризмом», пошлет неправильный сигнал. В правительстве Германии заявили, что решение выдать Красикова «далось нам нелегко».

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