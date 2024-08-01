Владимир Путин лично приветствовал в аэропорту россиян, вернувшихся в страну в рамках обмена с Западом. Самолет с россиянами, приземлившийся вечером 1 августа во «Внуково-2», встречали с красной ковровой дорожкой и почетным караулом. Путин обнял и пожал руку каждому из прибывших — сотрудников российских спецслужб, раскрытых и осужденных на Западе. Среди них был Вадим Красиков, которого приговорили к пожизненному заключению в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира. Обнимая Красикова, Путин сказал ему: «Здорово». Президент заявил вернувшимся, что родина про них ни на минуту не забывала и пообещал представить всех к государственным наградам.