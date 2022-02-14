Лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский получил 14 лет колонии. Он утверждал, что по заданию ФСБ взломал серверы Демократической партии США

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Лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский во время оглашения приговора в Кировском районном суде Екатеринбурга. 9 февраля 2022 года Донат Сорокин / ТАСС / Scanpix / LETA

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил предполагаемого лидера хакерской группировки Lurk Константина Козловского к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, сообщает «Интерфакс».

Козловского признали виновным в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Еще 20 человек, представшие перед судом, получили от 5 до 13 лет колонии. Один из подсудимых устроил на итоговом заседании суда дебош.

По версии следствия, Козловский и его группировка создали вирус Lurk, с помощью которого в период с декабря 2015 года по апрель 2016 года похитили 1,26 миллиарда рублей у банков, туристических, строительных и продовольственных компаний. Более 170 компьютерных экспертиз показали, что хакеры Lurk атаковали российские компании, использующие системы дистанционного банковского обслуживания.

Во время расследования Znak.сom сообщал, что жертвами хакеров среди прочих стали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его сын, бывший депутат Госдумы Игорь Лебедев, а также депутат ЛДПР Вадим Деньгин, у которых в общей сложности похитили больше 100 миллионов рублей. Константин Козловский, по данным издания, говорил на допросе, что расследование против Lurk началось после того, как хакеры в мае 2016 года попытались украсть 23 миллиона рублей у компании «Конкорд кейтеринг», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину.

В 2017 году в полиции заявили, что в преступную группу Lurk входили 50 человек из 17 регионов России. Уголовные дела возбудили в отношении 23 человек. Первый приговор по делу вынесли в 2018 году — Игорь Маковкин получил пять лет колонии. Еще один обвиняемый находится в розыске.

В ходе расследования дела Константин Козловский утверждал, что «под руководством сотрудников ФСБ» участвовал во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США перед выборами президента США в 2016 году, в результате чего произошла утечка переписки Хиллари Клинтон, одного из кандидатов в президенты.

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Козловский говорил, что в 2008 году, когда ему было 16 лет, он начал сотрудничать с ФСБ и выполнял различные ее задания, например, в 2013 году опубликовал в твиттере РИА Новости вброс о смерти первого президента СССР Михаила Горбачева.

Козловский утверждал, что его «вели» майор ФСБ Дмитрий Докучаев и «его команда», а сам он «выполнял все, что они говорили». Среди прочего хакер упомянул бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского», бывшего майора МВД Руслана Стоянова, который участвовал в расследовании дела группы Lurk. В 2019 году Дмитрий Докучаев получил шесть лет лишения свободы по (в мае 2021-го его досрочно освободили), а Руслан Стоянов — 14 лет колонии. Еще один фигурант дела о госизмене, бывший начальник Второго управления Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов приговорен к 22 годам колонии.

Дмитрий Докучаев какую-либо связь с Козловским отрицал и говорил, что не заказывал ему взлом серверов Демократической партии. Источник «Интерфакса» сообщил, что в ходе расследования дела Lurk не выявили «факты заражения сетевой инфраструктуры правительства США», сами обвиняемые в своей переписке это не обсуждали, а «кроме Козловского, никто из участников группировки какие-либо компьютерные атаки на сети США или влияние на ход выборов президента США в 2016 году не подтверждает». Следствие не установило связи между Козловским и Докучаевым и другими сотрудниками ФСБ.

Константин Козловский и его защита утверждали, что ФСБ, преследуя свои цели, обвинила в хакерских атаках людей, которые не знакомы друг с другом. По словам Козловского, никакого преступного сообщества нет, а дело Lurk — это продолжение дела бывшего сотрудника ФСБ Сергея Михайлова.

Козловский говорил в последнем слове, что на примере дела Михайлова западные спецслужбы внедрили в ФСБ своих агентов, которые придумали дело Lurk, чтобы переключить внимание на вмешательство российских хакеров в дела Запада. Адвокат Федор Акчермышев говорил, что, по мнению стороны защиты, уголовное дело «сформировано искусственно», чтобы скрыть незаконные оперативные действия сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ. Еще один фигурант дела, программист Александр Сафонов утверждал в 2019 году, что кибератаки на банки совершала «группа правительственных хакеров Fancy Bears», которую связывают с ГРУ России.

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