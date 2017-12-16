Обвиняемый в госизмене сотрудник ФСБ заявил, что не заказывал хакеру из Lurk взлом серверов демократов

Издание пишет, что Докучаев через адвоката передал, что «отрицает знакомство (общение) с Козловским и соответственно какое-либо сотрудничество с ним».

Обвиняемый в госизмене бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев отрицает, что заказывал хакеру из группировки Lurk Константину Козловскому взлом серверов Национального комитета Демократической партии США. Об этом сообщает РБК.

Константин Козловский известен как участник хакерской группы Lurk, членов которой обвиняют в хищении около трех миллиардов рублей у банков и коммерческих организаций при помощи одноименного вируса.

Как стало известно в декабре, на суде Козловский заявил, что участвовал во взломе Национального комитета Демократической партии США по поручению сотрудника ФСБ «Ильи», которым якобы был Дмитрий Докучаев, арестованный за госизмену.

За что обвиняют в госизмене сотрудников ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, а также сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова, неизвестно. По разным версиям, дело может быть связано с передачей США данных о российских хакерах, о кибератаках на серверы Демократической партии или взломах серверов избирательных комиссий в США.

В США Дмитрия Докучаева, в числе прочих, обвиняют в причастности ко взлому Yahoo и краже данных миллионов аккаунтов.