Обвиняемый по делу хакеров из Lurk заявил о взломе почты Демократической партии США по заказу ФСБ

Житель Екатеринбурга Константин Козловский, обвиняемый по делу хакерской группировки Lurk, заявил на заседании суда, что «под руководством сотрудников ФСБ» участвовал во взломе Национального комитета Демократической партии США и переписки Хиллари Клинтон.

Такое заявление, как выяснил The Bell, Козловский сделал 15 августа на заседании Мосгорсуда, где рассматривался вопрос о продлении ему меры пресечения.

Протокол и аудиозапись этого заседания были 2 декабря выложены в фейсбуке Козловского. Подлинность документов, а также аккаунта Козловского подтвердили The Bell два источника.

В фейсбуке Козловского в августе за день до заседания суда была опубликована копия письма, датированного 1 ноября. В письме, адресат которого не указан, Козловский заявляет, что совершал атаки на Национальный комитет по поручению сотрудника ФСБ, которого он называет «Ильей».

Позже, пишет The Bell, обвиняемый заявил, что под псевдонимом «Илья» его курировал майор ФСБ Дмитрий Докучаев. Козловский также упоминает бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова.

С декабря 2016 года Докучаев и Стоянов находятся в СИЗО по обвинению в госизмене. Источники «Дождя» сообщали, что фигуранты этого дела обвиняются в том, что передали американским спецслужбам имена и другую информацию о российских хакерах.