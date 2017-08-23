«Дождь»: офицеров ФСБ обвинили в госизмене за раскрытие информации о российских хакерах

Обновление. Адвокат одного из арестованных по делу Иван Павлов назвал публикацию «Дождя» враньем. Чьи интересы он представляет в этом деле, Павлов не раскрывает.

Дело о госизмене против офицеров ФСБ было возбуждено после того, как они передали американским спецслужбам имена и другую информацию о российских хакерах. Об этом со ссылкой на анонимный источник, близкий к ФСБ, пишет «Дождь».

Центр информационной безопасности ФСБ, замглавы которого Сергей Михайлов является одним из фигурантов дела, занимался расследованием киберпреступлений и собирал информацию о хакерах. Затем Михайлов и другие фигуранты дела передавали эти данные ЦРУ, рассказал собеседник «Дождя».

Полученные данные приводили к тому, что российских хакеров задерживали за рубежом. Источник «Дождя» утверждает, что именно данные от Михайлова и его коллег позволили задержать в 2014 году на Мальдивах Романа Селезнева — сына депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева. В апреле 2017 года Роману Селезневу в США дали 27 лет тюрьмы.

О связи дела о госизмене с передачей ЦРУ информации «о контрразведывательной деятельности с указанием конкретных персон» в феврале со ссылкой на источники писал «Росбалт». Агентство отмечало, что передаваемые данные хранились на защищенных и не соединенных с внешними сетями компьютерах ФСБ.

Источник «Дождя», близкий к ФСБ, утверждает, что сотрудники пошли на госизмену из корыстных целей. Но собеседник телеканала в сфере кибербезопасности отметил, что Михайлов и другие «просто выполняли свою работу» по борьбе с хакерами.

Официально ФСБ не раскрывало суть обвинений, предъявленных своим сотрудникам. На запрос «Дождя» в спецслужбе оперативно не ответили.