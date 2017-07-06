Лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» приговорили к двум годам колонии

Сторона обвинения просила приговорить Аникеева к 2,5 года колонии. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за грифа секретности. Аникеев пошел на сделку со следствием, его дело рассмотрели в особом порядке без исследования доказательств.

Мосгорсуд приговорил Владимира Аникеева к двум годам колонии общего режима по делу хакерской группы «Шалтай-Болтай». Аникеева признали виновным в неправомерном доступе к информации.

О задержании Аникеева стало известно в январе 2017 года. По версии следствия, он возглавлял группу «Шалтай-Болтай», которая занималась взломом аккаунтов чиновников и предпринимателей для последующей продажи. Аникеев в группе носил псевдоним Льюис.

Помимо Аникеева по делу «Шалтая-Болтая» задержаны и арестованы Константин Тепляков и Александр Филинов. Еще один член группы Александр Глазастиков находится в Эстонии.

Глазастиков рассказал, что до задержания у «Шалтая-Болтая», как объявил им Аникеев, появились кураторы в ФСБ. По информации «Росбалта», уже после задержания показания Аникеева позволили арестовать начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергея Михайлова. Последнего обвиняют в госизмене.