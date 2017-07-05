Обвинение попросило приговорить лидера «Шалтая-Болтая» к 2,5 года колонии
Гособвинение попросило приговорить лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева к двум годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом сообщил адвокат Аникеева Руслан Коблев.
Оглашение приговора, рассказал адвокат Аникеева агентству «Москва», назначено на 12:00 в четверг, 6 июля.
Аникеев пошел на сделку со следствием, признав вину в незаконном доступе к компьютерной информации. Его дело рассматривается в особом порядке. Заседания суда проходят в закрытом режиме.
О задержании предполагаемых участников группы «Шалтай-Болтай» стало известно в начале 2017 года. Помимо Владимира Аникеева по делу также проходят Константин Тепляков и Александр Филинов. Еще один участник группы Александр Глазастиков находится в Эстонии, где он намерен просить о политическом убежище.
«Шалтай-Болтай» выставлял на продажу и публиковал переписку российских чиновников, политиков и знаменитостей. В частности, группировку подозревают во взломе переписки Дмитрия Медведева. Причастность к эпизоду с почтой премьер-министра, опубликованной хакерами в 2014 году, защита фигурантов дела категорически отрицала.