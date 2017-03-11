Адвокат «Шалтая-Болтая» объявил о непричастности хакеров к взлому почты Медведева

Адвокат Руслан Коблев, который защищает предполагаемого лидера группировки «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, заявил, что его подзащитный и другие хакеры группы не имеют отношения к взлому переписки премьер-министра Дмитрия Медведева.

Коблев также усомнился, что почту главы правительства «могут вскрыть обычные хакеры». По словам адвоката, ящики в правительственном домене «.gov» группа «Шалтай-Болтай» также не вскрывала. Аникеев рассказывал только о взломе частной переписки, добавил Коблев.

Единственным эпизодом неправомерного доступа к информации в деле Аникеева стал взлом почты топ-менеджера Сбербанка Евгения Кислякова. При этом Коблев не исключил появление в деле и других эпизодов.

«Шалтай-Болтай» также отрицает связь с сотрудниками ФСБ, которые якобы курировали хакеров. Как рассказал Коблев, Аникеев не был знаком с арестованным начальником отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергеем Михайловым. При этом самого Аникеева задерживал оперативник ФСБ по фамилии Докучаев. Дмитрий Докучаев вместе с Михайловым проходит по делу о госизмене.

Сам Аникеев признал свою вину по предъявленному обвинению. Коблев надеется, что сделка со следствием позволит его подзащитному уже к началу суда претендовать на условно-досрочное освобождение, если назначенный судом срок заключения будет незначительным.