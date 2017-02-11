Потерпевшим по делу хакеров «Шалтая-Болтая» оказался топ-менеджер Сбербанка

В материалах следствия по делу хакерской группы «Шалтай-Болтай» указан только один потерпевший — топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков. Об этом сообщает ТАСС и «Росбалт» со ссылкой на осведомленные источники.

По данным ТАСС, следствие считает, что в начале 2016 года хакеры, имеющие отношение к группе «Шалтай-Болтай», взломали почту Кислякова. Собеседник агентства отметил, что дело Кислякова — пока единственный эпизод, по которому проходят задержанные Владимир Аникеев, Константин Тепляков и Александр Филинов, но следствие продолжит проверять хакеров на причастность к другим взломам. В том числе будет проверено, причастны ли они к взлому почтовых ящиков чиновников.

«Росбалт» утверждает, что доказательства по делу Кислякова были найдены при обыске у Владимира Аникеева, которого называют лидером хакерской группы. По сведениям издания, Аникеев признал вину по этому эпизоду. «Росбалт» также утверждает, что в деле упоминается фамилия замначальника управления внутренней политики администрации президента Тимура Прокопенко, но официально пострадавшим он не признан.