«Интерфакс»: арестованные сотрудники ФСБ общались с иностранными контактами под видом вербовки

Интерфакс
13:25, 26 февраля 2017
Требует подтверждения

Бывшие сотрудники ФСБ, которых арестовали по делу о госизмене, делали вид, что налаживают контакты с иностранцами для их вербовки. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, таким образом сотрудникам удавалось скрывать «непозволительные» контакты с представителями западных спецслужб. При этом измену удалось доказать, благодаря негласному наблюдению, которое продолжалось несколько лет, добавил источник.

Собеседник «Интерфакса» также подтвердил данные о четвертом фигуранте дела — Георгии Фомченкове. Ранее «Новая газета» рассказала об аресте Фомченкова, изданию не удалось выяснить, кто он и чем занимался до задержания.

«Фигурантам удавалось избегать изобличения в непозволительных контактах с представителями иностранных спецслужб на том основании, что они якобы проводили с ними вербовочную работу», — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Интерфакс
В декабре 2016 года были задержаны начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев. Их, а также бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова обвинили в сотрудничестве с Центральным разведывательным управлением США.
Агентство «Росбалт» писало, что сотрудников ФСБ задержали после того, как на них дал показания Владимир Аникеев, которого называют создателем хакерской группировки «Шалтай-Болтай». Сам Аникеев также арестован. Михайлов, по информации «Новой газеты», был куратором группировки в ФСБ.

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