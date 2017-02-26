«Интерфакс»: арестованные сотрудники ФСБ общались с иностранными контактами под видом вербовки

Бывшие сотрудники ФСБ, которых арестовали по делу о госизмене, делали вид, что налаживают контакты с иностранцами для их вербовки. Об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, таким образом сотрудникам удавалось скрывать «непозволительные» контакты с представителями западных спецслужб. При этом измену удалось доказать, благодаря негласному наблюдению, которое продолжалось несколько лет, добавил источник.

Собеседник «Интерфакса» также подтвердил данные о четвертом фигуранте дела — Георгии Фомченкове. Ранее «Новая газета» рассказала об аресте Фомченкова, изданию не удалось выяснить, кто он и чем занимался до задержания.