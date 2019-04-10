Сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев приговорен к шести годам колонии за госизмену

Сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев признан виновным в госизмене, приговорен к шести годам колонии строгого режима и лишен звания майора.

Приговор Докучаеву вынес Московский окружной военный суд.

Вместе с Докучаевым по делу о госизмене проходили бывший сотрудник ФСБ Сергей Михайлов, начальник отдела «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и предприниматель Георгий Фомченков.

Михайлов получил 22 года лишения свободы, Стоянов — 14 лет, Фомченков был приговорен к 7 годам.

Подробности дела были засекречены. «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что фигуранты передавали ФБР США информацию по делу главы компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США называют киберпреступником.