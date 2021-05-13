Суд досрочно освободил бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Докучаева, осужденного за госизмену

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего оперуполномоченного Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрия Докучаева, осужденного на шесть лет колонии строгого режима за государственную измену. Об этом пишет ТАСС.

Решение об освобождении Докучаева пока не вступило в законную силу.

Докучаев был арестован в декабре 2016 года. Приговор ему вынесли в апреле 2019-го.

Подробности дела Докучаева были засекречены. «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что его и других фигурантов обвинили в передаче ФБР информации по делу главы компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США считают киберпреступником.

Источники The Bell утверждали, что реальной причиной преследования фигурантов дела могло стать то, что они помогли американским властям получить данные о хакерах, которые взломали серверы Демократической партии США перед президентскими выборами в 2016 году.

Вместе с Докучаевым по делу проходили бывший сотрудник ФСБ Сергей Михайлов, начальник отдела «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и предприниматель Георгий Фомченков. Михайлов получил 22 года лишения свободы, Стоянов — 14 лет, Фомченков — семь лет.

Вы совершили чудо «Медуза» продолжает работать, потому что есть вы Дать денег