В Екатеринбурге вынесен приговор хакеру из Lurk. Эту группу подозревают во взломе серверов Демократической партии США

Суд в Екатеринбурге приговорил к 5 годам колонии общего режима участника группы Lurk Игоря Маковкина, сообщает Znak.com. Имущество Маковкина будет конфисковано для покрытия причиненного ущерба.

Прокуратура просила для подсудимого 7 лет колонии общего режима.

Маковкин — один из первых участников хакерской группы Lurk, чьи дела дошли до суда. Хакеров обвиняют в хищении более 1,2 миллиарда рублей из компаний и банков.

Один из фигурантов дела, Константин Козловский, в конце 2017 года заявил, что под контролем ФСБ участвовал во взломе Национального комитета Демократической партии США и переписки кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон.

США утверждают, что хакеры, действовавшие по указанию российских спецслужб, взламывали сервера Демократической партии и избирательных комиссии во время выборов президента США в 2016 году. Из-за вмешательства в выборы США ввели один из пакетов санкций в отношении России.

Константин Козловский, заявивший о причастности хакеров из Lurk к взлому серверов Демократической партии, утверждал, что выполнял поручение Дмитрия Докучаева — сотрудника ФСБ, арестованного за госизмену. Докучаев какую-либо связь с Козловским отрицает.

Материалы дела, по которому проходит Докучаев, закрыты, но появлялись предположения, что оно может быть связано с передачей США данных о российских хакерах и кибератаках на серверы Демократической партии.