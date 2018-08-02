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Хакеров, признавшихся во взломе серверов Демократической партии США, заподозрили в краже денег у Жириновского

Meduza
14:27, 2 августа 2018

В числе пострадавших от действий хакерской группировки Lurk были лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его сын, депутат Игорь Лебедев, а также первый зампред фракции ЛДПР в Думе Вадим Деньгин, сообщает Znak.com.

Соответствующий документ изданию предоставил адвокат защиты хакеров, а источники, близкие к силовым органам, подтвердили, что такие атаки предпринимались. В пресс-службе Лебедева, в то же время, назвали это не соответствующим действительности.

Участников хакерской группы Lurk задержали в 2016 году. Тогда сообщалось, что их обвиняют в хищении около трех миллиардов рублей у банков и коммерческих организаций при помощи вируса.
В конце 2017 года один из фигурантов дела, Константин Козловский, заявил, что под контролем ФСБ участвовал во взломе Национального комитета Демократической партии США и переписки кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон.
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