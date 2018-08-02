Хакеров, признавшихся во взломе серверов Демократической партии США, заподозрили в краже денег у Жириновского

В числе пострадавших от действий хакерской группировки Lurk были лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его сын, депутат Игорь Лебедев, а также первый зампред фракции ЛДПР в Думе Вадим Деньгин, сообщает Znak.com.

Соответствующий документ изданию предоставил адвокат защиты хакеров, а источники, близкие к силовым органам, подтвердили, что такие атаки предпринимались. В пресс-службе Лебедева, в то же время, назвали это не соответствующим действительности.