Хакер из группировки Lurk рассказал о попытке кражи 23 миллионов рублей у компании Пригожина

Расследование деятельности хакерской группировки Lurk началось после попытки кражи 23 миллионов рублей у компании «Конкорд кейтеринг», принадлежащей бизнесмену Евгению Пригожину. Об этом на допросе заявил один из участников группировки Константин Козловский, пишет Znak.com.

Как утверждает сам Козловский, инцидент с «Конкордом» произошел в мае 2016 года — как следует из переписки хакеров, они не знали, кому принадлежит. По заявлению хакера, курировавшие деятельность Lurk сотрудники ФСБ дали группировке данные «Конкорда» с целью провокации: якобы, обезвредив хакеров, пытавшихся украсть деньги у близкого к власти влиятельного бизнесмена, кураторы Lurk намеревались «увеличить свой авторитет».

Членов группировки Lurk обвиняют в хищениях более трех миллиардов рублей у банков и коммерческих структур.

Козловский заявляет, что его работу курировал сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев. В апреле 2019 года Докучаев получил шесть лет колонии по обвинению в госизмене. Процесс был засекречен, СМИ писали, что Докучаев передал в ФБР информацию по делу главы компании Chronopay Павла Врублевского, которого в США называют киберпреступником.

Козловский также ранее утверждал, что по поручению кураторов из ФСБ участвовал во взломе серверов Демократической партии США в 2016 году.

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