Первая ракетка мира Новак Джокович, выступавший против вакцинации, пропустит Australian Open. Его депортировали из Австралии «в интересах общества» Цепочка событий

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Новак Джокович в маске (справа) прибыл к офису своего адвоката в преддверии Australian Open Tania Lee / AFP / Scanpix / LETA

Сербский теннисист уехал из Австралии, власти которой дважды за 10 дней аннулировали его визу. 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» пропустит , победа в котором могла сделать его рекордсменом по числу побед в этих турнирах в мужском одиночном разряде. Вот как развивалась эта история.

Октябрь 2021 года

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Власти Австралии и местного штата Виктория заявили, что требование об обязательной вакцинации от коронавируса для въезда в страну будет распространяться на участников Australian Open. Сербский теннисист Новак Джокович, последовательно выступавший против обязательной вакцинации, сообщил, что не знает, поедет ли на соревнования. Он отказывается раскрыть, сделал ли он прививку.

4 января

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Спортсмен сообщил в своих соцсетях, что примет участие в Australian Open. По его словам, он получил освобождение от вакцинации и разрешение на въезд в Австралию. Организаторы турнира подтвердили, что сербскому теннисисту предоставили освобождение по медицинским показаниям на основании решения независимых экспертов. Причины медотвода организаторы не назвали.

5-6 января

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Вечером 5 января Джоковича задержали на паспортном контроле в аэропорту Мельбурна. По данным СМИ, команда теннисиста запросила тип визы, который не распространяется на тех, кто получил медицинский отвод. Следующим утром пограничная служба Австралии объявила, что виза спортсмена аннулирована, поскольку он «не предоставил надлежащих доказательств, необходимых для въезда». Спортсмен решил обжаловать решение властей в суде. Рассмотрение его апелляции назначили на 10 января. До этого времени его поселили в отеле для беженцев и мигрантов.

8 января

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За два дня до заседания суда адвокаты Джоковича заявили, что теннисист получил австралийскую визу без вакцинации, потому что 16 декабря сдал положительный тест на COVID-19. СМИ обратили внимание, что в этот же день и на следующий Джокович посетил три разных мероприятия.

10 января

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Австралийский суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича, постановил отпустить его на свободу, вернуть паспорт и компенсировать судебные издержки. Прокуратура заявила о намерении обжаловать решение суда. Спортсмен провел первую тренировку в Австралии и поблагодарил суд за решение. Семья теннисиста назвала происходящее с ним «нарушением прав человека».

11-12 января

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11 января стало известно, что в своей декларации для въезда в Австралию Джокович не упомянул о поездке в Испанию в предыдущие 14 дней. Теннисист подтвердил, что в документах были неверные сведения. Он объяснил это ошибкой своего агента: «Это была человеческая ошибка и, разумеется, непреднамеренная».

Джокович также пояснил, почему нарушил карантин после получения положительного теста на коронавирус. Спортсмен предположил, что заразился 14 декабря. По его словам, у него не было симптомов, но 16 декабря он сделал экспресс- , результат которого оказался отрицательным. В тот же день Джокович на всякий случай сделал ПЦР-тест. По словам спортсмена, он узнал о положительном результате теста только после мероприятия в Белграде, где вручал теннисные награды детям. Свое участие в интервью французскому изданию LʼEquipe 18 декабря теннисист объяснил тем, что давно обещал это интервью и не хотел подводить журналиста.

14-16 января

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14 января власти Австралии повторно аннулировали визу спортсмена. Министр иммиграции Алекс Хоук заявил, что принял такое решение «в интересах общества», а присутствие Джоковича может спровоцировать в стране антипрививочные настроения.

На следующий день теннисиста снова отправили в центр содержания мигрантов, расположенный в одном из отелей Мельбурна. 16 января Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию первой ракетки мира на повторное аннулирование визы. Спортсмен заявил, что крайне расстроен решением суда, но собирается ему подчиниться. Он подтвердил, что не сможет принять участие в Australian Open.

После решения суда Джоковичу пришлось покинуть страну. Ему также может грозить трехлетний запрет на въезд в Австралию.

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