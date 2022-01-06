Новака Джоковича, прилетевшего на Australian Open, не пустили в Австралию из-за отказа от вакцинации Теперь первая ракетка мира ждет депортации в отеле для беженцев

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Сербский теннисист Новак Джокович на Australian Open в 2016 году Cameron Spencer / Getty Images

Власти Австралии отказали во въезде 34-летнему теннисисту , который прилетел для участия в Australian Open — первом турнире «Большого шлема» в календарном году. Ранее спортсмен сообщил, что в порядке получил разрешение на участие в турнире без вакцинации от ковида, хотя в страну пускают только людей с полным курсом прививок.

Организаторы турнира из Tennis Australia, в свою очередь, подтверждали, что сербскому спортсмену предоставили медицинское освобождение от двух независимых комиссий — самой организации и штата Виктория, где проходят соревнования. Организаторы не раскрыли подробностей заявления Джоковича, поэтому точная причина, почему он попросил об исключении, неизвестна.

Новости об исключении для Джоковича вызвали большой общественный резонанс в Австралии, где еще недавно действовали одни из самых жестких ограничений из-за ковида, в том числе на пересечение границы. 90% людей в стране вакцинированы. Как отмечает BBC News, многие австралийцы обвиняли правительство в том, что оно позволяет богатым и знаменитым пренебрегать правилам, тогда как обычные люди не могут навестить своих близких, которым нужен уход.

Поздно вечером 5 января Джоковича задержали на паспортном контроле в аэропорту Мельбурна. Члены команды теннисиста допустили ошибку при подаче документов, запросив тип визы, который не распространяется на тех, кто получил медицинский отвод от вакцинации от коронавируса, писала газета The Times. Ошибку заметили, когда спортсмен уже совершил 14-часовой перелет из Дубая в Мельбурн.

Всю ночь Джокович пытался доказать пограничникам, что имеет право на въезд, отмечает Associated Press. Утром 6 января пограничная служба объявила, что виза спортсмена аннулирована, поскольку он «не предоставил надлежащих доказательств, необходимых для въезда».

Комментируя аннулирование визы теннисиста, австралийский премьер-министр Скотт Моррисон пояснил, что Джокович не смог предоставить обоснования для медотвода от прививки, и отметил, что правила для всех, пересекающих границы Австралии, одинаковы. «Никто не стоит выше этих правил. Наша строгая пограничная политика имеет решающее значение для Австралии, где уровень смертности от ковида — один из самых низких в мире», — написал он в твиттере.

При этом ранее, как заметила «Русская служба Би-би-си», премьер, с одной стороны, заявлял, что федеральное правительство оставляет решение о допуске Джоковича на усмотрение штата Виктория. С другой — что сербскому спортсмену могут отказать во въезде в Австралию без вакцинации, если он не докажет, что у него есть веские основания для подобного исключения.

Моррисон также отметил, что пограничники могли обратить на документы Джоковича особое внимание после публичных заявлений спортсмена. Ранее Джокович выступал против принудительной вакцинации от ковида, а также отказывался публично раскрыть, сделал он прививку или нет.

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Теперь Джоковичу грозит депортация, но он останется в стране как минимум до 10 января. В этот день федеральный суд рассмотрит жалобу спортсмена на решение австралийского правительства об аннулировании его визы. Пока, согласно решению суда, теннисиста запрещено выдворять из страны.

Как ожидается, ближайшие дни теннисист будет жить в отеле для беженцев и мигрантов в Мельбурне, куда его поместили после задержания на границе и где он уже провел один день.

Президент Сербии Александр Вучич заявил о «несправедливой политической травле» Джоковича, в которой, в частности, участвует австралийский премьер. «Я боюсь, что это политическое издевательство над Новаком Джоковичем продолжится <…> Когда кого-то не можете победить, начинаете заниматься такими вещами», — заявил сербский президент. Моррисон эти обвинения отрицает.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне. До решения суда остается неясным, сможет ли Джокович принять в нем участие.

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