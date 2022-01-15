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Новак Джокович вернулся в центр содержания мигрантов после того, как власти Австралии повторно аннулировали его визу

Источник: The Age

Первую ракетку мира Новака Джоковича, который приехал на теннисный турнир Australian Open, не пройдя полный курс вакцинации от коронавируса, снова отправили в центр содержания мигрантов, расположенный в одном из отелей Мельбурна. Об этом сообщает австралийское издание The Age.

Накануне власти Австралии повторно аннулировали визу теннисиста и объявили о планах депортировать его. Такое решение принял министр по делам иммиграции Алекс Хоук. Он сослался на то, что присутствие Джоковича в стране может негативно повлиять на усилия по вакцинации и способствовать популяризации взглядов противников прививок.

Адвокаты Джоковича оспорили решение об аннулировании его визы в суде. Заседание, на котором решится, сможет ли Джокович остаться в Австралии и принять участие в Australian Open, пройдет 16 января в 09:30 по Мельбурну (01:30 по Москве). До этого спортсмен будет находиться в центре содержания мигрантов.

Новак Джокович прилетел на Australian Open в начале января. В аэропорту ему аннулировали визу, так как он не прошел полный курс вакцинации от коронавируса, и отправили в отель для мигрантов в Мельбурне.

Адвокаты теннисиста оспорили решение об аннулировании визы. Они заявили, что Джокович недавно переболел ковидом и в связи с этим получил визу в Австралию без вакцинации.

10 января австралийский суд отменил решение об аннулировании визы Джоковича и распорядился отпустить его из отеля для мигрантов. Но у властей осталась возможность повторно признать визу теннисиста недействительной.

Australian Open начнется 17 января. Джокович выигрывал турнир девять раз, а следующая победа сделает его рекордсменом по числу побед в турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде.

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