Австралийский суд отменил решение об аннулировании визы Новака Джоковича и распорядился отпустить теннисиста на свободу

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Австралийский суд отменил решение об аннулировании визы теннисиста Новака Джоковича, пишет CNN в онлайн-репортаже о ходе заседания.

Судья Энтони Келли также распорядился отпустить Джоковича на свободу, вернуть ему паспорт и компенсировать судебные издержки.

Прокуратура намерена обжаловать решение суда.

Новак Джокович в начале января прилетел в Австралию для участия в турнире Australian Open. Австралийскую визу спортсмену выдали на особых условиях, хотя он и не прошел полный курс вакцинации от ковида, необходимый для въезда в Австралию. В аэропорту Джокович был задержан. Его виза аннулирована, а сам спортсмен отправлен в отель для беженцев, где он должен был ждать решения о депортации. Джоковичу грозила не только высылка из страны, но и трехлетний запрет на въезд в Австралию.

Защита теннисиста обжаловала аннулирование визы. Адвокаты, в частности, заявили, что Джокович переболел ковидом, что является основанием для медицинского отвода от прививок. Кроме того, защита настаивала на том, что сотрудники миграционной службы, аннулировав визу теннисиста, нарушили правила.

Открытый чемпионат Австралии по теннису, на который прилетел Джокович, начнется 17 января.

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