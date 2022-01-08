Адвокаты Джоковича заявили, что теннисист переболел ковидом и на основании этого получил визу в Австралию без вакцинации

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. 👾 💎 🦄 🔮 💜 Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу»

Новак Джокович 16 декабря сдал положительный тест на COVID-19. Об этом, сообщает BBC News, говорится в документах, поданных в суд адвокатами теннисиста.

По словам адвокатов, именно на основании перенесенного ковида Джоковичу в порядке исключения было разрешено получить австралийскую визу без сертификата о вакцинации, а организаторы Australian Open дали согласие на его участие в турнире.

Ранее сообщалось, что Джокович для участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису получил медицинское освобождение от вакцинации от двух независимых комиссий, но не раскрывалось, по какой причине.

BBC News обращает внимание на то, что 17 декабря — на следующий день после того, как, по словам адвокатов, спортсмен сдал положительный тест на ковид, Джокович публиковал в своем твиттере фотографии с презентации именной марки, выпущенной Почтой Сербии. На фото Джокович без маски, знал ли он в тот момент о положительном тесте на ковид, пока неизвестно.

В документах, направленных адвокатами Джоковича в суд, также указывается на ошибки, которые, по мнению защиты, были допущены сотрудниками миграционной службы, отказавшими 6 января теннисисту во въезде в страну.

Кроме того, адвокаты просят перевести Джоковича из отеля для беженцев, где он ожидает решения о депортации, «в более подходящее место», чтобы спортсмен мог готовиться к Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии по теннису, в котором собирался принять участие Новак Джокович, начнется 17 января. Суд рассмотрит вопрос о депортации спортсмена 10 января.

Джокович ранее публично выступал против принудительной вакцинации от ковида и отказывался сообщить, сделал ли он прививку.

Читайте также

Новака Джоковича, прилетевшего на Australian Open, не пустили в Австралию из-за отказа от вакцинации Теперь первая ракетка мира ждет депортации в отеле для беженцев

Читайте также

Новака Джоковича, прилетевшего на Australian Open, не пустили в Австралию из-за отказа от вакцинации Теперь первая ракетка мира ждет депортации в отеле для беженцев

Успеть сделать важное дело:

Поддержать «Медузу» — Бегу!