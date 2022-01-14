Власти Австралии аннулировали визу теннисиста Новака Джоковича

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Австралийская виза теннисиста Новака Джоковича вновь аннулирована. Власти страны собираются его депортировать.

Министр иммиграции Алекс Хоук заявил, что такое решение было принято «в интересах общества».

Шансов на то, что Джокович примет участие в Australian Open, который он выигрывал девять раз, практически нет, отмечает BBC News.

Если решение об аннулировании визы не удастся оспорить, то Джоковичу грозит еще и трехлетний запрет на въезд в Австралию.

Джокович в начале января прилетел в Австралию для участия в турнире «Большого шлема» Australian Open. Австралийскую визу спортсмену выдали на особых условиях, хотя он и не прошел полный курс вакцинации от ковида, необходимый для въезда в Австралию.

В аэропорту Джокович был задержан. Его виза аннулирована, а сам спортсмен отправлен в отель для беженцев, где он должен был ждать решения о депортации.

Адвокаты Джоковича заявили, что теннисист в декабре переболел ковидом и на основании этого получил визу без вакцинации.

10 января суд отменил решение об аннулировании визы теннисиста, Джокович был освобожден и даже провел тренировку.

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