Новак Джокович провел первую тренировку в Австралии после того, как суд отменил запрет на его въезд в страну

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Теннисист Новак Джокович провел первую тренировку в Австралии после того, как суд разрешил ему въехать в эту страну.

Джокович выложил фото с тренировки в своем инстаграме и написал, что «очень рад и благодарен» суду. Теннисист подчеркнул, что сосредоточен на предстоящем выступлении на Открытом чемпионате Австралии.

«Я прилетел сюда играть один из важных турниров на глазах потрясающих болельщиков. А пока могу только сказать „спасибо“ за то, что были рядом и придавали мне сил», — написал Джокович.

Семья Джоковича примерно в это же время провела пресс-конференцию. Члены семьи теннисиста подчеркнули, что он «выступает за свободу выбора» и назвали произошедшее с ним «нарушением прав человека». При этом они отказались отвечать на вопросы о том, почему Джокович присутствовал на публичных мероприятиях вскоре после того, как сдал положительный тест на ковид.

Виза Джоковича в Австралию была аннулирована из-за того, что он не прошел курс вакцинации от ковида, что необходимо для въезда в страну. Теннисиста задержали прямо в аэропорту и отправили в отель для беженцев.

Защита Джоковича настаивала, что он переболел ковидом, поэтому прививка ему не нужна. 10 января суд отменил решение об аннулировании визы. Прокуратура пообещала его обжаловать.

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