Новак Джокович объяснил свое появление на публике после положительного теста на коронавирус

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Теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович опубликовал в своем инстаграме пост, в котором объяснил, почему нарушал карантин после получения положительного теста на коронавирус.

14 декабря Джокович побывал на баскетбольном матче в Белграде. Позднее он узнал, что у некоторых людей, которые присутствовали на игре, был обнаружен коронавирус. У самого теннисиста не было симптомов, но 16 декабря он все равно сделал экспресс- , который оказался отрицательным. В тот же день Джокович на всякий случай сделал также .

17 декабря Джокович по-прежнему чувствовал себя хорошо, но сделал еще один экспресс-тест на антитела, и он тоже оказался отрицательным. После этого спортсмен посетил мероприятие в Белграде, в ходе которого вручал теннисные награды детям. После окончания этого мероприятия Джокович, по его словам, узнал, что ПЦР-тест на коронавирус дал положительный результат.

Несмотря на это, 18 декабря спортсмен приехал в теннисный центр в Белграде, чтобы дать интервью французскому изданию LʼEquipe. Джокович объяснил, что давно обещал это интервью, не хотел подводить журналиста, а также был в маске и соблюдал дистанцию во время беседы (маску Джокович, по его словам, снял только во время фотосессии). Сейчас он считает, что должен был отменить интервью, заявил теннисист в своем посте в инстаграме.

Джокович также пояснил, почему указал неверные сведения в декларации для въезда в Австралию. В форме было сказано, что он не путешествовал в предыдущие 14 дней, но позднее появилась информация, что в этот период он ездил в Испанию. По словам Джоковича, декларацию заполнял его агент, который случайно поставил галочку не в том окошке. «Это была человеческая ошибка и, разумеется, непреднамеренная», — подчеркнул спортсмен.

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В начале января Новак Джокович прилетел в Австралию для участия в турнире Australian Open. В аэропорту ему аннулировали визу, так как он не прошел полный курс вакцинации, необходимый для въезда. Самого теннисиста отправили в отель для беженцев до принятия решения о депортации. Джоковичу грозила высылка и трехлетний запрет на въезд в Австралию.

Австралийские власти объяснили свои действия тем, что Джокович предоставил медицинский отвод от вакцинации, но не предъявил обоснования для него. Позднее адвокаты теннисиста заявили, что он недавно переболел ковидом и в связи с этим получил визу в Австралию без вакцинации. Защита теннисиста обжаловала аннулирование его австралийской визы.

10 января суд в Австралии отменил решение об аннулировании визы Джоковича и распорядился отпустить теннисиста из отеля для беженцев. Но власти Австралии все еще имеют возможность не допустить его к турниру Australian Open, который начнется 17 января.

Джокович выигрывал Australian Open девять раз, а следующая победа сделает его рекордсменом по числу побед в турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Новак Джокович в Австралии

Новака Джоковича, прилетевшего на Australian Open, не пустили в Австралию из-за отказа от вакцинации Теперь первая ракетка мира ждет депортации в отеле для беженцев

Новак Джокович в Австралии

Новака Джоковича, прилетевшего на Australian Open, не пустили в Австралию из-за отказа от вакцинации Теперь первая ракетка мира ждет депортации в отеле для беженцев

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