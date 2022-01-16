Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию теннисиста Новака Джоковича, оспорившего повторное аннулирование визы. Его депортируют

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Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича на повторное аннулирование визы. Об этом сообщает австралийское издание The Age.

Коллегия из трех судей единогласно встала на сторону правительства страны, а также постановила, что спортсмен должен оплатить судебные издержки властей. В соответствии с решением суда Джоковичу придется покинуть страну.

Джокович заявил, что крайне разочарован решением суда, но собирается сотрудничать с властями. Он подтвердил, что не сможет участвовать в турнире «Большого шлема» Australian Open, который начнется 17 января.

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Новак Джокович прилетел в Австралию 5 января для участия в Australian Open, но не смог пройти паспортный контроль в аэропорту. Его визу аннулировали, а самого спортсмена отправили в отель для беженцев, где он должен был ждать решения о депортации.

Причиной отзыва визы спортсмена стала путаница с оформлением документов. Ранее ему предоставили медицинское исключение для въезда в Австралию, которое освободило Джоковича от обязательной вакцинации от ковида, необходимой для визы.

Власти заявили, что теннисист не предоставил достаточных обоснований для разрешения на въезд. Адвокаты заявили, что Джокович недавно переболел ковидом и в связи с этим получил визу в Австралию без вакцинации.

10 января суд отменил решение об аннулировании визы теннисиста, но у властей осталась возможность повторно признать визу теннисиста недействительной.

Подробнее о ситуации с Джоковичем

Новака Джоковича, прилетевшего на Australian Open, не пустили в Австралию из-за отказа от вакцинации Теперь первая ракетка мира ждет депортации в отеле для беженцев

Подробнее о ситуации с Джоковичем

Новака Джоковича, прилетевшего на Australian Open, не пустили в Австралию из-за отказа от вакцинации Теперь первая ракетка мира ждет депортации в отеле для беженцев

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