В Москве прошла акция против закона о просветительской деятельности. На ней задержали больше 20 человек, включая провокатора в костюме Чебурашки

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Задержания во время акции против закона о просветительской деятельности. 16 мая 2021 Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве возле главного здания МГУ прошла акция против закона о государственном контроле над просветительской деятельностью. Из-за ограничений на массовые мероприятия ее организовали в формате встречи с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным. На акции выступили ученые и просветители, в том числе академик РАН Борис Кашин, доцент МГУ Михаил Лобанов и научный журналист Григорий Тарасевич.

По данным «МБХ медиа», к акции присоединились около 150 человек; по данным телеграм-канала «Протестный МГУ», — несколько сотен человек.

Примерно через полчаса после начала акции — в половину третьего — полиция стала задерживать тех, кто стоял с плакатами и выкрикивал лозунги, пишет «МБХ медиа».

По последним данным, всего задержали 26 человек. Среди них оказались депутат Мосгордумы от КПРФ Павел Тарасов и три предполагаемых провокатора. Один из них появился на акции в костюме Чебурашки. Sota Vision напоминает, что человека в таком костюме уже видели на одном из митингов КПРФ.

Поставить просветительскую деятельность под контроль государства осенью 2020 года предложили депутаты и сенаторы, одновременно предложившие расширить законодательство об «иностранных агентах» (этот закон уже принят). Авторы инициативы утверждали, что без регулирования со стороны чиновников в просветительскую деятельность вмешиваются «антироссийские силы».

Представители научного сообщества и популяризаторы науки выступили против поправок о просветительской деятельности, заявив, что они помешают международным научным связям и приведут к закрытию научных и просветительских проектов — вплоть до ютьюб- и телеграм-каналов. Петиция противников поправок на Change.org набрала больше 248 тысяч подписей.

Несмотря на протесты, в марте 2021 года закон о просветительской деятельности был принят; он вступит в силу с 1 июня этого года. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попыталась успокоить ученых. Она заявила, что ряд положений закона «можно трактовать очень расширительно», поскольку они являются рамочными. «Соль в том, каким образом нормативные акты расставят все акценты», — сказала Матвиенко.

В апреле Минпросвещения вынесло на общественное обсуждение проект постановления, регламентирующего просветительскую деятельность. Он, в частности, запрещал заниматься просветительской деятельностью НКО-«иностранным агентам» и предписывал составлять договоры для проведения лекций, мастер-классов и круглых столов в образовательных, научных и культурных учреждениях. Документ собрал на интернет-портале проектов нормативных правовых актов более 200 негативных отзывов, а также более 25 тысяч негативных оценок (против 70 положительных оценок). В середине мая в правительстве решили отправить его на доработку.

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