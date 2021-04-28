Что можно узнать, если присмотреться к документам правительства, регулирующим просветительскую деятельность? Первое: их создавали в пиратской копии Word. Второе: над документами работал Пушистик

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Правительство России 23 апреля опубликовало проект постановления, которое регулирует просветительскую деятельность. Это — продолжение работы, начало которой положил закон, закрепивший понятие «просветительской деятельности» и необходимость ее государственного регулирования.

Проект постановления, который сейчас проходит стадию общественного обсуждения, описывает правила, по которым будет осуществляться такая деятельность. На странице проекта можно поставить ему положительную или отрицательную оценку: на момент написания заметки у него 42 лайка и 9640 дизлайков.

Но директор некоммерческой организации «Информационная культура» Иван Бегтин решил проанализировать не содержание проекта, а информацию о самом документе и сопутствующих файлах. И обнаружил, что работали над ними в пиратской версии Microsoft Word!

Бегтин обратил внимание на метаданные документов — то есть служебную информацию о дате изменения, типе файла, авторах и прочем. У пояснительной записки и финансово-экономического обоснования к проекту постановления в графе «Company» указано: SPecialiST RePack.

Что же это значит? Вот объяснение Бегтина:

По умолчанию пиратское ПО оставляет метки в метаданных файлов о том, какая пиратская группа разместила сборку MS Office. Неопытные пользователи на этом попадаются.

«Медуза» проверила метаданные файлов, опубликованных на странице общественного обсуждения, с помощью консольной команды exiftool. Подтвердилось то, о чем пишет Бегтин — действительно в двух документах из трех упоминается SPecialiST RePack. У третьего документа, собственно проекта постановления, в той же графе указано Yegor (о таких пиратских группах мы не слышали).

Есть в метаданных упомянутых документов еще одна интересная деталь. И пояснительная записка, и финансово-экономическое обоснование были созданы пользователем по имени Пушистик.