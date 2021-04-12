«Левада-центр»: 36% россиян считают поправки о просветительской деятельности проявлением цензуры

71% россиян ничего не слышали о принятых в России поправках, которые ставят просветительскую деятельность под контроль государства. 23% что-то слышали о поправках, 6% знают о них хорошо. Это следует из опроса .

36% участников опроса уверены, что поправки направлены на усиление цензуры. 30% считают, что они нужны для борьбы с антироссийской пропагандой, которая ведется под видом просветительской деятельности. 34% респондентов затруднились ответить.

Мнения об усилении цензуры в основном придерживаются те, кто хорошо знает о поправках (65%), люди 18-24 лет (45%) и читатели телеграм-каналов (64%). Мнение о борьбе с антироссийской пропагандой чаще разделяют те, кто что-то слышал о законе (40%), люди 55 лет и старше (36%) и те, кто в качестве источника информации выбирает телевидение (39%).

Опрос проводился 25-31 марта 2021 года в 137 населенных пунктах России методом личного интервью. В нем приняли участие 1623 человека 18 лет и старше.

Президент России Владимир Путин одобрил поправки о государственном контроле за просветительской деятельностью в начале апреля.

Против поправок выступали представители научного сообщества и популяризаторы науки. Их петиция на сайте Change.org за три месяца набрала почти 248 тысяч подписей.

Журналист Михаил Родин заявил, что его исторические программы на радио «Говорит Москва» закрыли из-за того, что он написал Путину открытое письмо с критикой поправок.