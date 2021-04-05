Путин подписал закон о государственном контроле за просветительской деятельностью

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит понятие просветительской деятельности и обязывает согласовывать ее с властями. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее поправки о просветительской деятельности, вносимые в закон «Об образовании в РФ», одобрили Госдума и Совет Федерации.

Против поправок о просветительской деятельности выступали представители научного сообщества и популяризаторы науки. Соответствующая петиция на сайте Change.org за три месяца набрала почти 248 тысяч подписей.

В начале марта журналист Михаил Родин заявил, что его исторические программы на радио «Говорит Москва» закрыли из-за того, что он написал Путину открытое письмо с критикой поправок о просветительской деятельности.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ на критику поправок заявила, что «их можно трактовать по-разному и очень расширительно». «Соль в том, каким образом нормативные акты расставят все акценты», — сказала она.