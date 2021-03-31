Сенаторы одобрили поправки о контроле за просветительской деятельностью

Совет Федерации одобрил закон, вводящий государственный контроль за просветительской деятельностью. «За» проголосовали 145 сенаторов, один был против и еще один воздержался, сообщает ТАСС.
Против соответствующих поправок, вносимых в закон «Об образовании в РФ», активно выступало научное сообщество и популяризаторы науки.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что положения закона, вызвавшие критику, являются рамочными. «Их можно трактовать по-разному и очень расширительно. Соль в том, каким образом нормативные акты расставят все акценты», — сказала она.
Подготовка соответствующих нормативных актов, заявила Матвиенко, будет контролироваться комитетами по образованию и по конституционному законодательству, а к обсуждению привлекут научное и музейное сообщества.
Председатель верхней палаты также обратила внимание сенаторов, что благодаря СМИ все узнали о том, что в одной из школ Ленинградской области «лектор, занимаясь просветительской деятельностью, полтора часа убеждал школьников, что Холокоста не было, все это выдумка». «Вот что с этим делать? А сколько еще таких лекций, о которых мы не знаем. В головы нашим детям уже заложили абсолютно ложную информацию. Это все деликатно должно быть учтено», — сказала она.
Петиция на сайте Change.org, направленная против поправок о просветительской деятельности, набрала за три месяца более 246 тысяч подписей.