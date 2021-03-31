Сенаторы одобрили поправки о контроле за просветительской деятельностью

Совет Федерации одобрил закон, вводящий государственный контроль за просветительской деятельностью. «За» проголосовали 145 сенаторов, один был против и еще один воздержался, сообщает ТАСС.

Против соответствующих поправок, вносимых в закон «Об образовании в РФ», активно выступало научное сообщество и популяризаторы науки.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что положения закона, вызвавшие критику, являются рамочными. «Их можно трактовать по-разному и очень расширительно. Соль в том, каким образом нормативные акты расставят все акценты», — сказала она.

Подготовка соответствующих нормативных актов, заявила Матвиенко, будет контролироваться комитетами по образованию и по конституционному законодательству, а к обсуждению привлекут научное и музейное сообщества.

Петиция на сайте Change.org, направленная против поправок о просветительской деятельности, набрала за три месяца более 246 тысяч подписей.