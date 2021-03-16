Госдума приняла поправки о просветительской деятельности. Они обязывают согласовывать ее с властями

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон об образовании, касающиеся просветительской деятельности. Они разрешают проводить такую деятельность только по согласованию с властями.

«Интерфакс» пишет, что поправки поддержали только депутаты фракции «Единая Россия» (за проголосовали 308 человек, против — 95). Представители фракций КПРФ и ЛДПР призвали отклонить инициативу. Член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин отмечал, что против поправок «объединились все основные группы отечественной интеллигенции».

Поправки были внесены в Госдуму в ноябре 2020 года. Представители научного сообщества заявили, что они затормозят популяризацию науки. Астрофизик Сергей Попов отмечал, что, согласно поправкам, под просветительскую деятельность попадают в том числе сайты, ютьюб-каналы и подкасты.

В начале марта журналист Михаил Родин заявил о закрытии своих исторических программ на радио «Говорит Москва». По словам Родина, это произошло из-за того, что он написал президенту России Владимиру Путину открытое письмо с критикой поправок о просветительской деятельности.