Журналист Михаил Родин заявил о закрытии своих программ на радио «Говорит Москва» из-за критики поправок о просветительской деятельности

Журналист Михаил Родин заявил, что его исторические программы «Родина слонов» и Proshloe, выходившие на радио «Говорит Москва», закрыты по решению главного редактора радиостанции Романа Бабаяна. Заявление Родина опубликовано на ютьюбе.

Роман Бабаян не скрывает, что это случилось из-за моего письма президенту с критикой так называемого закона о просвещении. По его мнению, я нарушил журналистскую этику, подписавшись ведущим «Говорит Москва» и не согласовав это с ним. Можно признать, что упоминать радиостанцию… действительно не надо было. Но у меня нет никаких юридических обязательств согласовывать такие подписи. И если какая-то этика здесь и нарушена, то только личная сервильная этика Романа Бабаяна.

По словам Родина, формальным поводом для увольнения стал его отказ подписать дополнительные соглашения к договору авторского заказа. Журналист заявил, что они были датированы задним числом (до его письма к Путину) и включали в себя запрет на «использование информации о себе и своем опыте, связанном с участием в создании программ» на радио «Говорит Москва».

Родин работал на «Говорит Москва» почти шесть лет. Он анонсировал продолжение программы «Родина слонов». По словам журналиста, Сейчас решается вопрос, где, в каком виде и под каким названием она может выходить.

Открытое письмо Родина Путину было опубликовано 20 января на сайте исторического журнала Proshloe, главным редактором которого является Родин. В письме журналист призвал не допустить принятия поправок о просветительской деятельности, против которых выступили ученые и популяризаторы науки.

Поправки в закон об образовании, касающиеся просветительской деятельности, были внесены в Госдуму в ноябре; они уже приняты в первом чтении. Поправки предлагают разрешить просветительскую деятельность только по согласованию с властями, чтобы избежать вмешательства «антироссийских сил».

Президиум Российской академии наук призвал отозвать законопроект, заявив, что он затормозит популяризацию науки. Газета «Троицкий вариант — Наука» опубликовала декларацию против поправок, под которой подписались более тысячи человек. Астрофизик Сергей Попов создал петицию на Change.org, она собрала 230 тысяч подписей.

Попов отмечал, что поправки предлагают крайне широкое определение просветительской деятельности, под которое попадают в том числе сайты, ютьюб-каналы и подкасты. По мнению астрофизика, в случае принятия поправок проекты, связанные с популяризацией науки, будут массово закрываться.