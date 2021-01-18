Петиция против поправок о просветительской деятельности собрала 100 тысяч подписей

Петиция на сайте Change.org, направленная против поправок о просветительской деятельности, собрала 100 тысяч подписей.

Сбор подписей инициировал астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ГАИШ МГУ Сергей Попов. Петиция была создана две недели назад. В ней сказано, что предлагаемые поправки поставят под угрозу популяризацию науки в России.

Многие просветительские проекты, основанные в первую очередь на энтузиазме их участников, могут оказаться под угрозой исчезновения из-за появления многочисленных бюрократических требований, необходимости лицензирования, согласования содержания каждой лекции и т. п.

Ранее в разговоре с «Коммерсантом» Попов отмечал, что поправки предлагают крайне широкое просветительской деятельности, под которое попадают в том числе сайты, ютьюб-каналы и подкасты. «Вся эта обширная деятельность, которая приводит к популяризации науки, основана на творческом порыве, а любая регламентация действий приведет к тому, что проекты будут закрываться: кто-то будет опасаться внешних воздействий, кто-то не предпримет усилий для лицензирования, — сказал он.

Поправки в закон об образовании, касающиеся просветительской деятельности, были внесены в Госдуму в ноябре; они уже приняты в первом чтении. Авторы поправок предлагают разрешить такую деятельность только по согласованию с властями, чтобы избежать вмешательства «антироссийских сил».

Президиум Российской академии наук (РАН) призвал отозвать законопроект, заявив, что он затормозит популяризацию науки и помешает международным научным связям. Газета «Троицкий вариант — Наука» опубликовала декларацию против поправок, под которой подписались более тысячи человек.

Авторами поправок о просветительской деятельности стали те же депутаты и сенаторы, которые предложили приравнивать к «иностранным агентам» людей, которые получают деньги из-за границы и «участвуют в политической деятельности». Этот закон уже принят.