Правительство решило запретить НКО-«иностранным агентам» заниматься просветительской деятельностью

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Правительство подготовило проект постановления, регулирующего просветительскую деятельность. Само понятие «просветительская деятельность» и необходимость ее контроля со стороны государства закреплены законом, который подписал президент РФ в начале апреля.

Теперь правительство разработало правила, по которым такая деятельность должна будет осуществляться.

Просветительская деятельность осуществляется на основании договоров об оказании услуг, заключенных субъектами осуществления просветительской деятельности с организациями, осуществляющими образовательную, научную деятельность и деятельность в сфере культуры.

В проекте постановления перечислены направления, по которым осуществляется просветительская деятельность. Среди них, например, «распространение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» и «распространение знаний о формах и методах генерации инновационных подходов, нацеливающих сознание людей на создание новых инновационных социально значимых продуктов, открытий, нестандартных решений и т. п.».

Среди форм осуществления такой деятельности указаны «организация презентаций, лекториев» и «проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов, дискуссий».

Физические лица, следует из проекта постановления правительства, для допуска к занятию просветительской деятельностью должны будут, в числе прочего, соответствовать такому критерию — «принимать участие в реализации общественно значимых инициатив и (или) на протяжении не менее 2-х лет, осуществляют деятельность, соответствующую направлениям просветительской деятельности».

Юридические лица не смогут заниматься просветительской деятельностью, если они внесены в реестр некоммерческих организаций — «иностранных агентов», а также если имеют налоговую задолженность.

Против поправок о просветительской деятельности выступали представители научного сообщества и популяризаторы науки. Соответствующая петиция на сайте Change.org за три месяца набрала почти 248 тысяч подписей.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ на критику поправок заявила, что «их можно трактовать по-разному и очень расширительно». «Соль в том, каким образом нормативные акты расставят все акценты», — заявила она на заседании Совета Федерации 31 марта, когда был одобрен закон.