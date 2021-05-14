«Поступает множество запросов и предложений». Проект постановления, регулирующего просветительскую деятельность, отправлен на доработку

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Разработанный правительством проект постановления, регулирующего просветительскую деятельность, отправлен на доработку. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Пресс-служба заявила, что «поступает множество запросов и предложений по проекту постановления».

«29 апреля 2021 года в Общественной палате прошли общественные слушания, в ходе дискуссии было принято решение, что проект постановления требует доработки», говорится в сообщении.

Комментарий Минобрнауки агентство получило спустя несколько часов после того, как об отзыве проекта постановления на доработку написала в своем инстаграме глава отдела координации сферы организации дополнительного образования детей Минпросвещения Елена Сереброва. Вскоре после публикации пост был удален без объяснения причин.

Против поправок о просветительской деятельности и ее контроле со стороны государства выступали представители научного сообщества и популяризаторы науки. Соответствующая петиция на сайте Change.org за три месяца набрала почти 248 тысяч подписей. Несмотря на это закон был одобрен обеими палатами российского парламента в марте, а в апреле и подписан президентом.

В апреля правительство опубликовало проект постановления, регламентирующего просветительскую деятельность. Этот документ вызвал столь же бурные обсуждения. В нем, в частности, прописывался запрет заниматься просветительской деятельностью НКО-«иностранным агентам», а физические лица, говорилось в документе, должны или не менее двух лет «осуществлять деятельность, соответствующую направлениям просветительской деятельности,» или «принимать участие в реализации общественно значимых инициатив».

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